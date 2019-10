Sempre più italiani all'auto di proprietà preferiscono il noleggio a lungo termine

L'ANIASA ha condiviso i dati sul noleggio a lungo termine in Italia: sempre più italiani lo stanno preferendo all'acquisto di un'auto di proprietà. Soprattutto grazie a pacchetti all-inclusive che prevedono anche diversi servizi accessori.

Sono quasi 1 milione le auto predisposte al noleggio a lungo termine in Italia. Una flotta da 944.000 veicoli. Un giro d'affari che vale complessivamente 3 miliardi di euro.

Durante questa prima parte del 2019 sono leggermente diminuite le immatricolazioni di nuovi veicoli (-1%), e secondo l'Associazione del settore, sarebbe soprattutto per via dell'incertezza economica che avrebbe portato per lo più ad aspettare la conclusione dei contratti in corso, o a prolungare quelli esistenti oltre i soliti 36 mesi.

Sta di fatto, che sono sempre di più gli italiani che all'auto di proprietà preferiscono un noleggio a lungo termine. Oggi sono attivi 52.000 contratti di questo tipo. Un settore che cresce anche grazie a formule all-inclusive, con pacchetti che offrono diversi servizi accessori.

L'ANIASA ha anche spiegato che nei noleggi si riflettono molti dei trend già visti nel mercato delle auto nuove: i clienti privilegiano sempre di più le auto di piccole dimensioni, mentre i segmenti mid e long size diminuiscono. Pesa poi la demonizzazione del gasolio, con una crescita dei veicoli a benzina noleggiati.

Queste sono le vetture più noleggiate (a lungo termine) in Italia: Panda, Clio, Ypsilon, 500X e Renegade.