Gli italiani hanno più auto d'Europa e le utilizzano meno: tutti i dati

Il parco auto degli italiani è sempre più vecchio ma nel contempo è anche il più numeroso d'Europa. Il nostro Paese ha infatti la media più alta di veicoli ogni 100 abitanti, e nel contempo quella di utilizzazione più bassa.

A fotografare le auto del nostro paese è stata l'associazione UNRAE, che ha realizzato un report attraverso cui emerge come in Italia vi siano ben 642 auto ogni 1.000 abitanti, mentre nel resto dei principali Paesi d'Europa la media è di 553 vetture.

Si tratta di un dato che sorprende tenendo che in Italia un'auto nuova costa in media 26mila euro, ma evidentemente i nostri connazionali non sono spaventati più di tanto da queste cifre, considerando le auto ancora un bene fondamentale da possedere.

Un secondo dato rilevante, legato al primo, è che l'Italia utilizza meno l'auto rispetto agli altri grandi Paesi europei, precisamente 6.680 km pro-capite contro i 7.052 di media. Si tratta ovviamente di un numero che è condizionato dal fatto che nello stivale circolino più auto, di conseguenza è probabile che i chilometri siano distribuiti su più vetture e non concentrati su una sola.

In ogni caso la media di percorrenza di un'auto in Italia all'anno è di 10.712 km contro i 12.743 di media del continente, con i tedeschi che battono tutti con 7.811 km pro capite e 13.602 per vettura. Nel report di UNRAE realizzato per Quattroruote comunicato anche il dato delle patenti.

In Italia il 72 per cento degli adulti ha la “card” per circolare, a metà strada fra i valori più bassi (Germania e Spagna, 61 e 65 per cento), e quelli più alti (Regno Unito e Francia, 85 e 90%). Infine, per quanto riguarda il numero di patenti per vettura, l'Italia ha un indice di 0,95, cifra sempre legata all'alto tasso di motorizzazione, al di sotto di Regno Unito, Francia (1,20) e Spagna (0,99), ma superiore a Germania (0,87).