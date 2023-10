Gli italiani amano le ibride e i B-SUV... auto elettriche? Ancora non ci siamo

Gli automobilisti italiani amano le ibride e i B-SUV, mentre le auto elettriche sono viste ancora come un oggetto misterioso. E' questa la fotografia che emerge dai dati di vendita UNRAE di settembre 2023, circa il mercato italiano automotive.

Con il 39,5 per cento del totale delle auto acquistate, le ibride si confermano le preferite dai nostri connazionali. La top 10 delle auto ibride di settembre 2023 ha visto al primo posto la Cupra Formentor seguita dalla Ford Kuga e dalla Jeep Compass, per un totale di circa 44mila auto immatricolate lo scorso mese.

La seconda alimentazione preferita dai nostrani è la benzina a quota 28,2 per cento, mentre continua il calo del diesel, terza motorizzazione a quota 15,5. Purtroppo vanno ancora molto male le auto elettriche, con una quota pari al 3,6 per cento, in calo di quasi un punto. Meglio hanno fatto le vetture a GPL, dove fra le più vendute di settembre 2023 spiccano le auto del gruppo Renault, e con una quota dell'8%.

Per quanto riguarda invece i modelli che più piacciono agli italiani, in prima posizione si confermano i B-SUV, gli Sport utility vehicle compatti, con una quota di mercato pari al 26,3%. Una fetta della torta importante (più di un quarto), che potrebbe ulteriormente aumentare nei prossimi mesi con l'arrivo sul mercato della Fiat 600e.

Bene anche le berline del Segmento A a quota 12,4 per cento, ma hanno fatto meglio i C-SUV, dove spiccano Nissan Qashqai, Kia Sportage e Jeep Compass, con l'Alfa Romeo Tonale in quinta posizione.

Un mercato quindi che non presenta grandi novità rispetto agli scorsi mesi e che mostra come l'italiano non sia ancora troppo interessato alle auto elettriche, spesso e volentieri bistrattate e colpite da una disinformazione che di certo non aiuta il mercato.

La speranza è che con la fine del 2023, inizio del 2024 possano arrivare degli incentivi più corposi e nel contempo possa essere incrementato il numero delle colonnine di ricarica di modo da poter smuovere un po' il settore.