È italiana la città più lenta al mondo: solo 14,5 km all'ora di media

Il traffico nelle città e nelle metropoli italiane è tornato ai livelli pre covid nell'ultimo anno, così come confermato dal Global Traffic Scorecard (Gts) di Inrix, studio che prende in considerazione le vetture e la loro circolazione in più di 1.000 diverse città dislocate in 50 Paesi.

Ebbene, la città con il peggior traffico al mondo è risultata essere Londra, dove ogni anno si perdono ben 156 ore della propria vita in coda verso la propria destinazione. La capitale britannica, che è anche la metropoli dove circolano moltissime supercar, così come confermato dal fatto che la prima Ferrari Purosangue consegnata sia stata registrata propria all'ombra del Big Bang, ha conquistato questo triste primato per il secondo anno di fila, ma rispetto al 2021 gli ingorghi sono aumentati del 5%.

Al secondo posto troviamo Chicago, la prima città americana, che è riuscita a fare peggio di Parigi, sul gradino più basso del podio. A completare la top ten, Boston, New York, la colombiana Bogotà, quindi la canadese Toronto, Filadelfia, Miami e Palermo. Un po' a sorpresa il capoluogo siciliano è risultata essere la città italiana più trafficata al mondo. Quindi non Roma ne Milano, bensì la splendida città della Sicilia che ha visto crescere dell'11% il traffico rispetto al 2021, anche se restando al di sotto dei livelli pre-covid. I palermitani sprecano 121 ore del loro anno in coda, con una velocità media di 14,5 km/h, numeri a dir poco drammatici.

Tra l'altro questo dato è il peggiore in assoluto, visto che Londra, Toronto e Canada registrano una media negli spostamenti pari a 16,09 km/h. Al 13esimo posto assoluto troviamo Roma, la seconda città italiana in classifica, con 107 ore di code e una velocità media di 20.92 km/h, mentre Torino è sul gradino più basso del podio italiano, con 86 ore perse e una velocità di 16,09 km/h. Si difende bene Milano, che occupa un buon 66esimo posto al pari di Genova, registrando 59 ore di coda e una velocità media di 24,14 km/h. Un dato quest'ultimo da non sottovalutare tenendo conto che dal primo gennaio 2024 a Milano scatterà il limite massimo di velocità di 30 km/h.



"È bello vedere la vita delle persone e quella del commercio tornare alla normalità - ha commentato Bob Pishue, analista dei trasporti e autore del rapporto - ma sfortunatamente stiamo assistendo a livelli di congestione delle strade che si avvicinano, se non superando, ai livelli pre-pandemia. Dobbiamo gestire la congestione migliorando la mobilità e l'accessibilità nelle città per evitare che danneggi la ripresa economica e influisca sulla qualità della vita di pendolari e residenti".