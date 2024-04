In Italia si vendono meno auto elettriche della Norvegia: ma siamo 53 milioni in più

Se come vi ricordiamo spesso e volentieri la Norvegia è il paradiso delle auto elettriche, l'Italia potrebbe rappresentare senza problemi l'inferno. Nel nostro Paese, nonostante passino i mesi, le green continuano ad essere snobbate, e anche gli ultimi dati di vendita lo confermano ampiamente.

In Italia la classifica delle 10 auto BEV più vendute a marzo 2024 regala il primo posto alla Tesla Model Y con 787 immatricolazioni davanti alla Model 3 e alla Volvo EX30. Il totale è stato di 5.367 auto vendute per un computo aggiornato gennaio-marzo 2024 di 13.406 immatricolazioni, solo il 2,9% del totale (un anno fa di questi tempi il market share era del 3,8%).

Il confronto con la sopracitata Norvegia, con cui abbiamo aperto questa disamina, è eloquente visto che nel Paese scandinavo, dove ci abitano solo 5,4 milioni di anime (dato aggiornato al 2022), rispetto ai 59 milioni (dato sempre del 2022), italiani, si vendono più auto elettriche che da noi, ma non in proporzione, che sarebbe scontato, bensì in numero assoluto. In attesa dei dati ufficiali del mercato auto norvegese di marzo, a febbraio 2024 sono state vendute ben 6.647 BEV quindi mille e trecento in più rispetto all'Italia, con 54 milioni di persone in meno.

Un confronto che non ammette repliche e che evidenzia come vi sia un grosso problema elettriche nel BelPaese. Passi il fatto che gli incentivi auto 2024 arriveranno solo a maggio, ma se un mercato si regge solo sui bonus allora c'è qualcosa che non va. Il problema è che non si intravede la luce in fondo al tunnel, e soprattutto l'Italia resta un unicum nel panorama europeo fra le Big, visto che tutte le altre grandi, come Francia, Regno Unito e Germania, hanno ormai da tempo un market share sopra il 10%.

E' complicato trovare il bandolo della matassa, sicuramente l'arrivo dei nuovi incentivi aiuterà ma questi numeri preoccupanti non possono spiegarsi solo con la ben nota “scusa” della ricchezza e degli stipendi bassi.

