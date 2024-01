Italia prima in UE per numero di auto: 684 ogni 1000 abitanti, ma 25% ha più di 15 anni

L'Italia ha un primato in Ue ed è quello di Paese con il più alto tasso di automobili. Precisamente ne abbiamo 684 ogni 1.000 abitanti, e nessuno ne ha così tante, nemmeno Lussemburgo che si ferma a quota 678, con la Finlandia a 661.

I dati sono registrati dall'Eurostat e riguardano l'annata 2022, segnalando che nell'Unione Europea la media auto è di 560 ogni 1000 abitanti, circa una ogni due persone. L'istituto europeo di statistica precisa anche che nel decennio che va dal 2012 al 2022 il numero medio di automobili possedute è cresciuto del 14,3 per cento, passando da 490 a 560, e l'Italia, come detto sopra è al top della classifica.

C'è però un altro rovescio della medaglia ovvero che nel nostro Paese circolano circa 40 milioni di automobili (dati UNRAE riferiti sempre al 2022), ma il 25 per cento, quindi esattamente 10 milioni di auto, ha più di 15 anni.

Un parco auto italiano che è quindi un disastro se si pensa anche al bassissimo numero di auto elettriche presenti sul nostro territorio (a fine novembre circa 215mila). In ogni caso le vetture datate sono ancora molto ricercate nel nostro Paese e basti pensare che la Fiat Punto diesel è stata una delle più vendute nel 2023 nel mercato dell'usato.

Tornando al tasso di automobili in Ue, il dato più basso spetta alla Lettonia con 414 autovetture ogni 1.000, seguita da Romania e Ungheria rispettivamente a 417 e 424. Analizzando solo il tasso di crescita, invece, la Romania è quella che è cresciuta di più, +86,2%, seguita dalla Croazia a +44,8 per cento e dall'Ungheria a quota 40,9%.

In merito invece al numero di tir con rimorchio, l'Italia ha una media di circa 4 ogni 1.000 abitanti, al di sotto della media UE, con il primato che spetta alla Lituania con ben 17,3 tir ogni 1.000 abitanti, seguita dalla Polonia e dall'Estonia. In generale le isole di Cipro e Malta hanno registrato bassi tassi di motorizzazione in entrambe le categorie e secondo Eurostat tale situazione potrebbe essere associata alla geografia delle due isole, nonché alla limitazione del trasporto stradale a lunga distanza.