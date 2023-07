Italia, che triste primato: è il Paese con più autovelox in Europa

In una classifica stilata, l'Italia risulta prima in Europa come numero di autovelox installati con ben 11.060 infrastrutture sparse in tutto il territorio. Inoltre, si prevede che per questa estate le multe aumenteranno sensibilmente.

Secondo i dati SCDB, i territori europei con la maggiore presenza di dispositivi autovelox sono i seguenti:

Italia: 11.060

Gran Bretagna: 7.652

Germania: 4.675

Francia: 3.688

Belgio: 3.051

Svezia: 2.417

Spagna: 2.219

Austria: 1.467

Repubblica Ceca: 1.274

Finlandia: 1.097

Va notato che la Russia, pur non facendo parte completamente del territorio europeo, ha un numero significativo di autovelox, precisamente 18.406, quota che lo rende il Paese con il più alto numero di dispositivi al mondo, seguita dal Brasile con 16.759. Chiaramente la Russia ha anche un'estensione territoriale gigantesca e una vasta rete stradale.

Oltre al numero assoluto di autovelox, dunque, è anche importante considerare il rapporto tra il numero di autovelox e la lunghezza totale delle strade presenti in un Paese per ottenere una comprensione più completa dell'implementazione di questi dispositivi.

Sebbene in Italia si stia cercando di lavorare in questa direzione attraverso un osservatorio richiesto esplicitamente dal Ministro Salvini, il numero molto alto di multe nel nostro Paese rappresenta un dato significativo e preoccupante. Molte persone (circa 1 su 3) tende a non pagare le multe stradali, sintomo del fatto che, probabilmente, la presa sui cittadini riguardo a questo tema è eccessiva.