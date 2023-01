In Italia il nuovo Toyota RAV4 GR SPORT: GAZOO Racing mette le mani sul SUV giapponese

Nonostante qualcuno continui a dire che i SUV non possano essere anche sportivi, sul mercato arrivano modelli capaci di affermare il contrario. Toyota ha ad esempio presentato il nuovo RAV4 in allestimento GR SPORT.

I contenuti elaborati da TOYOTA GAZOO Racing sono soprattutto di carattere estetico, non solo però. All’esterno il nuovo allestimento GR SPORT si fa riconoscere grazie a passaruota, modanature laterali e portellone posteriore in finitura piano black. Anteriormente troviamo cornici fendinebbia più accentuate con lo stesso motivo G-mesh della griglia del radiatore e nuovi spoiler anteriori - rifiniti in argento scuro sul modello Hybrid e in grigio canna di fucile sul Plug-in Hybrid. I cerchi sono rifiniti in nero lucido con dettagli bianchi lavorati che raggiungono enfasi al loro design a cinque doppie razze.

Internamente abbiamo sedili anteriori sportivi rifiniti con un rivestimento che al tatto ricorda la pelle scamosciata - i materiali però non sono di origine animale. I poggiatesta presentano la goffratura del logo GR nero su nero, mentre le cuciture silver si trovano su sedili, volante e leva del cambio. Le modanature color canna di fucile si trovano invece su portiere e volante. RAV4 GR SPORT è dotato del sistema multimediale con display HD da 10,5 pollici e cockpit digitale da 12,3 pollici, in linea con il RAV4 2023. A bordo troviamo anche tutte le funzioni di assistenza del sistema Toyota T-Mate che includono anche funzionalità aggiuntive dell’ultima generazione di Toyota Safety Sense.

Sul fronte delle prestazioni abbiamo miglioramenti alle sospensioni, con nuove molle più rigide, e un settaggio degli ammortizzatori che daranno al RAV4 GR SPORT maggiore maneggevolezza e un’esperienza di guida più coinvolgente. Le motorizzazioni invece saranno le classiche RAV4 2023: Full Hybrid oppure Plug-in Hybrid (per saperne di più: il Toyota RAV4 si aggiorna al 2023).

Arriviamo così a parlare del listino: nuovo RAV4 Hybrid GR SPORT sarà disponibile unicamente con trazione AWD-i a un prezzo di partenza di 50.300 euro, al lancio però Toyota applicherà uno sconto di 4.250 euro portando il prezzo a 46.050 euro. Con finanziamento Toyota Easy si può avere un piano da 48 rate da 359 euro. RAV4 Plug-in Hybrid GR SPORT ha invece un prezzo di partenza di 57.500 euro che in fase di lancio scende a 53.400 euro grazie a uno sconto Toyota di 4.100 euro in caso di permuta o rottamazione. Nuovo Toyota RAV4 GR SPORT in versione Hybrid e Plug-in Hybrid sarà disponibile in concessionaria a partire da gennaio 2023.