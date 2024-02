Italia, svelato il secondo produttore di auto? 'Giorgia Meloni sta puntando su Toyota'

Giuseppe Sabella, direttore di Oikonova, think tank specializzato in lavoro e sviluppo sostenibile, si dice convinto che Giorgia Meloni starebbe “facendo la corte” a Toyota per fare in modo che i giapponesi possano produrre le loro auto anche in Italia.

Il Ministro Urso ripete da giorni il fatto che l'Italia sia alla ricerca di un secondo produttore di auto, dopo Stellantis, e secondo il dottor Sabella nel mirino vi sarebbe il glorioso marchio di auto giapponesi.

Parlando con i microfoni della Rai, ha infatti spiegato che Tavares vorrebbe costruire le auto cinesi di Leapmotor, partner di Stellantis, nello stabilimento di Mirafiori di modo da incrementare la produzione italiana, ma tale proposta non avrebbe scaldato più di tanto i cuori dei governatori italiani.

“Per Giorgia Meloni Leapmotor significherebbe cedere a quel mainstream dell’elettrico che ha sempre contrastato – specifica Sabella - e se pensiamo che a giugno ci sono le elezioni europee, è facile immaginare che l’operazione non è semplice”.

Il direttore di Oikonova quindi aggiunge: “Rispetto a Leapmotor, sarebbe molto diverso portare in Italia un player come Toyota”, e ancora: “Ricordiamoci che nel suo recente viaggio in Giappone, la premier ha confermato di avere incontrato i vertici dell'industria automobilistica nipponica e di essere molto interessata a loro possibili investimenti in Italia. E, per Meloni, Toyota in Italia sarebbe un gran colpo”.

Sabella si dice anche d'accordo con il pensiero di Toyoda, il presidente della storica azienda giapponese, secondo cui bisognerebbe continuare ad adottare un percorso multi approccio, “E avere più pazienza per quanto riguarda la carbon neutrality dell’auto. A ogni modo, sono dell’idea che verso la fine dell’anno, quando avremo la nuova Commissione Europea, cominceremo a vedere un’Europa che allenta la stretta su emissioni e Transizione verde. Ma il percorso è irreversibile, indietro non si torna”.

Infine, interessante la teoria sulle fake news sulle auto elettriche, che secondo Sabella sarebbero diffuse dalla Cina di modo da sfavorire la concorrenza, avendo così campo libero nel settore delle green.