In Italia il SUV compatto Mahindra da 10.930 euro: ecco il nuovo KUV100

Solitamente si pensa che i SUV siano estremamente ingombranti e costosi, tuttavia esistono delle piacevoli eccezioni: andiamo a scoprire il nuovo Mahindra KUV100 appena aggiornato.

Un upgrade che ha coinvolto design, tecnologia di bordo, prestazioni e convenienza. Partiamo proprio “dalla fine”, cioè dall’incredibile prezzo di questa vettura: nella sua variante di partenza KUV100 K6+ NXT siamo a 13.380 euro. Un prezzo che può essere ulteriormente abbassato grazie alle promozioni Mahindra: con il finanziamento Formula Vantaggi Mahindra si parte da appena 10.930 euro con Anticipo Zero e 84 rate mensili da 181,50 euro (TAN 6,45% – TAEG 8,64%, importo totale 11.877,36 euro, per saperne di più vi rimandiamo alla pagina ufficiale della promo).

Il Mahindra KUV100 offre due motorizzazioni, benzina oppure bifuel, entrambe soluzioni con motore a 3 cilindri da 1.2 litri, 64 kW/87 CV a 5.500 giri/min. Non parliamo dunque di un SUV particolarmente scattante, così come bisogna stare attenti ai consumi, visto che in città Mahindra dichiara 8 litri/100 km (7,5 litri/100 km con il bifuel), 5,7 litri/100 km in ambito extraurbano, potrebbe però essere un’ottima soluzione per chi non percorre molti chilometri all’anno, non vuole cedere all’acquisto di una normale citycar e - allo stesso tempo - spendere cifre esorbitanti per un SUV compatto.