Italia Paese dei SUV: nel 2023 il 54.4% delle auto vendute è Sport utility vehicle

Il mercato 2023 delle auto italiane ha un solo grande vincitore, i SUV. Fino al 30 settembre scorso, dati ufficiali ANFIA-Area Studi e Statistiche su dati del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, confermano come i nostri connazionali siano in particolare amanti degli Sport Utility Vehicle.

Nonostante, secondo uno studio, un SUV nuovo emetta più Co2 di un'auto di dieci anni fa, l'Italia è una delle grandi patrie di questi modelli, visto che i vari segmenti in totale rappresentano il 54.4 per cento delle immatricolazioni totali, quindi più di una vettura su due acquistata nel Belpaese quest'anno appartiene alla categoria SUV.

Si tratta di ben 640.329 immatricolazioni con una crescita su base annua pari al 28.4 per cento. L'aumento maggiore si è registrato sulle categorie di SUV medio e medio grande, leggasi +164%. I modelli più venduti sono comunque quelli piccoli, leggasi gli A-B-C SUV che comandano il mercato con 471.336 unità in totale.

E a breve tale mercato dovrebbe rimpolparsi ulteriormente con l'arrivo sulle strade della Fiat 600e, presentata in diretta streaming lo scorso mese di luglio. Ma vediamo i vari segmenti, a cominciare dai SUV più piccoli dove domina la Toyota Aygo in un mercato comunque di soli tre modelli: 10.040 le unità vedute dai giapponesi, davanti alla Suzuki Ignis a quota 7.367 e alla Dacia Spring con 1.360 immatricolazioni.

Toyota comanda anche nella categoria dei medio-piccoli, con 25.698 immatricolazioni della Yaris Cross. In questo caso però la lotta è molto più serrata visto che la Jeep Renegade segue a ruota a quota a quota 24.452 con la Volkswagen T-Roc in terza posizione a 24.490. A seguire anche Dacia Duster, Ford Puma e Renault Captur, per quello che resta ad oggi il settore più combattuto e probabilmente più redditizio.

Fra i SUV medi comanda invece Jeep Compass davanti alla Peugeot 3008, rispettivamente a quota 18.105 e 16.918. Il terzo posto è invece conteso dal trio Nissan Qahqai, Kia Sportage e Alfa Romeo Tonale. Infine i SUV medio grandi e i SUV grandi, dove svettano le tedesche Audi Q5 davanti alla Tesla Model Y, e Mercedese Benz GLE davanti alla Range Rover Sport.