In Italia la spaventosa Tesla Model S Plaid+ con 840 km di autonomia

Se stavate aspettando l’occasione giusta per mettere le mani sulla migliore tecnologia Tesla a disposizione, è arrivato il vostro momento: sul sito italiano sono arrivate le nuove Tesla Model S Plaid+ e Tesla Model X Plaid.

La Model S Plaid+ è sicuramente la novità più succosa, anche se per averla sarà necessario sborsare 140.990 euro esclusi eventuali optional, come ad esempio una colorazione differente da quella bianca, l’unica inclusa di serie. Questa versione garantisce al cliente tre motori elettrici e la trazione integrale, il Torque Vectoring, rotori rivestiti in carbonio come sulla Plaid da 119.990 euro, ma con una scheda tecnica che mette paura, ancora più aggressiva e con un’autonomia record.

Abbiamo infatti un’accelerazione da 0 a 100 km/h possibile in 2,1 secondi, una progressione davvero fuori di testa, oltre 1.100 CV di potenza, la possibilità di percorrere il quarto di miglio (i nostri 400 metri) in meno di 9 secondi. È di fatto la vettura che Elon Musk ha sguinzagliato al Nurburgring per battere la Porsche Taycan.

La velocità massima è pari a 320 km/h, mentre dal punto di vista dell’autonomia zero compromessi: Tesla promette più di 840 km con una carica. Diamo una rapida occhiata anche alla nuova Tesla Model X Plaid, che costa di partenza 119.990 euro. Questo potente SUV Premium offre un’accelerazione da 0 a 100 km/h possibile in 2,6 secondi, 1.020 CV, tre motori elettrici ad alte prestazioni, rotori rivestiti in carbonio e Torque Vectoring. 547 km l’autonomia, con 262 km/h di velocità massima.