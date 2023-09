In Italia servono 14 anni di risparmi per acquistare un'auto nuova, in Svizzera meno di 5

Quanto costa un'auto nuova in Italia? Il prezzo medio è di 30mila euro, il che significa un salasso per moltissimi nostri connazionali. Come ripetiamo spesso e volentieri, il problema sono gli stipendi, che in Italia sono rimasti tendenzialmente gli stessi negli ultimi anni, non accompagnando quindi la crescita dei prezzi.

Ebbene, lo stipendio medio annuale degli italiani è fra i più bassi d'Europa, precisamente 20.880 euro, il che significa che, tenendo conto di un risparmio annuo (per chi riesce ovviamente), del 10% del reddito (2.088), servono in media 14 anni di risparmio per arrivare ai 30mila euro di cui sopra.

Ci sono Paesi che stanno peggio di noi ovviamente, come ad esempio Croazia, Slovacchia e Polonia, oltre alla Grecia, che viene da anni di gravissima crisi economica, ma in generale gli stipendi del Vecchio Continente sono più alti di quelli dei lavoratori italiani, di conseguenza gli anni necessari per acquistare un'auto sono molti di meno.

Il top è rappresentato dalla Svizzera, dove lo stipendio medio annuo è di ben 65.916 euro, più di tre volte l'Italia, e dove di conseguenza servono meno di 5 anni per acquistare una vettura da 30mila euro.

Bene anche i Paesi nordici come Lussemburgo, Norvegia, Islanda e Danimarca, dove gli anni necessari per comprare un'auto sono sempre al di sotto dei 10. La situazione ovviamente peggiora se si prendono in considerazione gli EV, tenendo conto che in Italia la top 5 delle auto elettriche meno care parte da 21mila euro.

Il prezzo medio di un'elettrica è di circa 40mila euro, il che significa quasi 19 anni di risparmi per un italiano, 6 invece per uno svizzero, e fra i 9 e i 10 per un cittadino dei Paesi scandinavi. In ogni caso è importante sottolineare come in 20 Paesi sui 25 analizzati il costo medio di un'auto elettrica superi il salario medio di un anno.