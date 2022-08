In Italia sale anche il prezzo dell'assicurazione auto: a luglio 2022 +8,6%

Una nuova brutta notizia attende gli automobilisti italiani: secondo l'Osservatorio di Facile.it, a luglio i prezzi medi delle assicurazioni auto sono cresciute dell'8,6% rispetto all'inizio dell'anno.

Non basta dunque il caro benzina e i prezzi alle stelle di materie prime e chip, sempre più difficili da reperire. Ora ci si mettono anche le assicurazioni: assicurare un veicolo a quattro ruote a luglio 2022 richiedeva 463,63 euro, ovvero l'8,6% in più rispetto all'inizio dell'anno. Secondo lo studio, a incidere sul trend al rialzo - iniziato ormai ad aprile scorso - ci sarebbero i crescenti costi dei sinistri che stanno salendo a causa dell'inflazione. Inoltre gli sconti proposti dalle compagnie a inizio pandemia si stanno ormai esaurendo, tutti motivi che ora stanno determinando una crescita dei prezzi medi.

In particolare la regione che ha visto salire maggiormente i prezzi è stata la Puglia, +9,4% a luglio 2022, seguita dalla Liguria al 9% e le Marche con l'8,9%. Guardando invece ai valori assoluti la Campania si dimostra ancora una volta maglia nera: nella regione occorrono in media 834,26 euro per assicurare un veicolo, ovvero il 79,9% in più rispetto alla media nazionale. La migliore regione d'Italia invece è il Friuli-Venezia Giulia, l'area meno cara del Paese con un prezzo medio di 312,13 euro.