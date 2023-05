In Italia sono rimaste solo 5 auto sotto i 15mila euro: ecco quali sono

L'auto nuova è diventata un bene di lusso, ed acquistarla sta risultando quindi essere un evento solo per pochi. Del resto il prezzo di un'auto nuova in Italia è in media di 26mila euro, di conseguenza è facile capire perchè non sia più così semplice come un tempo portarsi a casa un mezzo a 4 ruote con 0 km sul cruscotto.

Spulciando bene il mercato, comunque, qualche vettura interessante dal costo contenuto esiste ancora, e precisamente auto nuove al di sotto dei 15mila euro. Sia chiaro, il prezzo è riferito al modello base, di listino, senza aggiunta di optional, ma se qualcuno si accontenta può comunque portarsi a casa una vettura uscita dal concessionario, senza spendere un patrimonio.

A spiccare su tutti è la Dacia Sandero, il piccolo SUV compatto che ad oggi è anche l'auto più economica in assoluto in vendita nel nostro Paese, leggasi solo 10.753 euro, una cifra che ha il profumo di altri tempi.

Un po' più cara è invece la Kia Picanto, piccola city car coreana che ha un prezzo di 13.650 euro. Esattamente 400 euro in più costa invece la Hyundai i10, altra piccolina asiatica, per cui sono necessari 14.050 euro per il suo acquisto.

Si sale leggermente di prezzo con un'utilitaria tanto amata come la Renault Twingo, da anni fra le vetture più vendute nel Belpaese nella sua categoria. Per la piccola francese bisogna mettere in preventivo una cifra di 14.527 euro.

Infine fra le vetture in vendita in Italia al di sotto dei 15mila euro troviamo la regina del nostro mercato, la Fiat Panda, che parte nella sua versione entry level da 14.700 euro.

Fra i modelli economici che non rientrano negli under 15mila segnaliamo anche un'altra Dacia, precisamente l'ottima Duster, in vendita a 15.803 euro, quindi la Renault Clio a 16.477 e infine la Toyota Aygo X a 17.060.

Come detto in apertura di articolo, si tratta di prezzi di listino riferiti alla versione base, senza optional, di conseguenza con l'aggiunta di cerchi in lega, vernice metallizzata e via discorrendo, il prezzo lieviterà obbligatoriamente.