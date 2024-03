In Italia il Ram TRX Final Edition, 712 CV per l'addio definitivo del pick-up

4.000 esemplari per dire addio per sempre al Ram TRX. Si chiama Final Edition ed è la versione definitiva del super pick-up americano, la cui produzione è terminata a fine 2023. Il primo modello in Europa di questa serie speciale arriva in anteprima da Fioravanti Motors, leader dell’importazione di auto americane in Italia.

Disponibile nelle tre colorazioni esclusive Delmonico Red, Night Edge e Harvest Sunrise, il Ram TRX Final Edition si riconosce per una serie di dettagli esclusivi. Per esempio, troviamo i cerchi in lega con finiture Satin Titanium (presenti anche negli interni), il badge “6.2 Supercharged” rivisto per questa versione e una serie di adesivi nella zona posteriore.

All’interno sono presenti le cuciture Patina su cruscotto e sedili, mentre il logo Final Edition è riportato sia sulla placchetta del bracciolo centrale (dove ogni esemplare è corredato dal proprio numero di produzione) che come grafica sul quadro strumenti digitale. Fibra di carbonio e rivestimenti in alcantara completano un ambiente di lusso e altamente esclusivo.

L’equipaggiamento di serie comprende, tra le varie cose, l’impianto audio Harman Kardon da 19 altoparlanti, l’head-up display, lo specchietto retrovisore digitale e i sedili anteriori e posteriori riscaldabili e ventilabili. Tra i sistemi di assistenza alla guida troviamo la frenata d’emergenza, il cruise control adattativo, il mantenimento di corsia e il Park Sense.

Confermatissimo il 6.2 V8, che resta il protagonista assoluto del TRX con 712 CV e 881 Nm, in abbinamento al cambio automatico a 8 rapporti. La velocità massima è sempre di 190 km/h, mentre lo scatto 0-100 km/h è di 4,5 secondi. E non manca la possibilità di selezionare varie modalità di guida per costruire su misura l’assetto del proprio Ram.

Sempre presso Fioravanti Motors è arrivata la Dodge Hornet, la sorella dell'Alfa Romeo Tonale in stile americano con motore 2.0 turbo.