Italia, prezzo medio auto nuove sale ancora: si sfiorano i 30mila euro. Si fermerà mai?

Quando vi avevamo raccontato che in Italia il prezzo medio di un'auto nuova fosse salito a 26mila euro, mai avevamo pensato che nel giro di qualche mese avremmo dovuto riaggiornare il listino purtroppo verso l'alto.

E' questo quanto certificato da un'analisi del Centro Studi Fleet&Mobility, secondo cui il prezzo medio dell'auto nuova in Italia sta sfiorando i 30mila euro, precisamente 28.144, con una crescita di circa 4mila euro rispetto al 2021.

Da quando è scoppiato il covid, con la conseguente crisi dei chip, quindi la guerra in Ucraina, la crisi energetica e l'inflazione, il prezzo medio di un'auto nuova è cresciuto del 10.3 per cento, un rialzo quattro volte maggiore rispetto a quanto era avvenuto dal 2013 al 2019, quando invece l'incremento era stato contenuto, leggasi +2.5%.

Pier Luigi del Viscovo, colui che ha ideato l'analisi nonché il fondatore del Centro Studi Fleet&Mobility, ha commentato eloquente: "Negli ultimi dieci anni, il prezzo medio netto è passato dai 18.000 euro del 2013 ai 21.000 del 2019, prima del Covid, grazie soprattutto all’affermazione delle Suv. Nei successivi tre anni, facendo leva sulla mancanza di prodotto, i costruttori sono riusciti a portare il prezzo medio netto ai valori attuali, con una crescita media annua superiore al 10%".

Scorrere i listini prezzi di un tempo fa senza dubbio venire la malinconia, come quando avevamo spulciato i prezzi del 2008, anno rispetto a cui Panda e Yaris sono di fatto raddoppiate.

Per immatricolare 1,3 milioni di auto nel 2022, gli italiani hanno speso 37,6 miliardi di euro, la stessa cifra che è stata sborsata 15 anni fa ma per acquistare 2,2 milioni di auto. La spesa maggiore è stata sostenuta dai privati, 20,3 miliardi di euro per 770mila immatricolazioni, mentre il noleggio ha acquistato 380mila vetture e le società 185mila.

Secondo quanto sostenuto da Del Viscovo l'aumento della spesa "è stato determinato in gran parte dall’aumento dei listini e dalla riduzione degli sconti, che hanno neutralizzato e superato i pur poderosi incentivi messi in campo con i soldi dei contribuenti".