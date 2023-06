L'Italia è piena di auto vecchie e inquinanti: il disastro è soprattutto al sud

L'Italia è stata fra quei Paesi che in UE hanno tentato in tutti i modi di ostacolare il ban dei nuovi motori termici a partire dal 2035 in Europa, del resto è la stessa nazione in cui le auto elettriche non vanno oltre lo 0,4% di market share e il parco circolante è uno dei più anziani del Vecchio Continente.

Secondo i nuovi dati dell'Aci riguardanti il parco veicolare di Regioni, Province e Comuni al 31 dicembre 2022, il parco auto italiano è vecchissimo e inquinante. 3,7 milioni di automobili che ancora circolano in strada sono state immatricolate prima del 1993, parliamo del 9,3% del totale. Vetture che per la maggior parte sono ancora Euro 0 e hanno più di 30 anni di età, localizzate soprattutto in Campania (17,6%), Calabria (15,2%) e Sicilia (13,5%). Le tre regioni invece che godono del parco circolante più giovane sono Valle D'Aosta (2,3% di auto vecchie e inquinanti), Trentino Alto Adige (2,6%) e Veneto (5,8%).

Gli italiani sembrano dare poco credito alle auto ecologiche, che sono ancora poco diffuse più o meno in tutto lo stivale. Le auto a GPL ad esempio rappresentano il 7,2% del totale (2.900.799), quelle a metano il 2,4% (971.583), le ibride non vanno oltre il 3,9% (1.556.620), mentre le elettriche sono piantate a 158.131 (0,4%). In totale le auto considerate green sono soltanto il 13,9%, dal 2021 (quando si era al 12,4%) la crescita è stata quasi irrisoria. Guardando alla quota delle auto green, le Marche e l'Emilia-Romagna sono le regioni più virtuose, con quote del 23,7% e 23%. Anche Valle D'Aosta e Umbria non se la cavano male con il 20,7% e il 17,9%. Male invece Sardegna e Calabria al 4,7% e 5,6%.