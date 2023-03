Italia, parco auto sempre più vecchio: 12 anni di età media, 25% è un Euro 4

Non sono affatto confortanti i dati pubblicati dall'UNRAE, l'Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri, in merito al parco auto circolante in Italia: le vetture nel nostro Paese sono piuttosto vecchie e di conseguenza inquinanti.

Partiamo dal primo dato, ovvero, che nel nostro Paese circolano 39,3 milioni di vetture, di media una ogni 1,5 persone, e dato in aumento rispetto al 2021 di circa 500mila unità (erano 38,8). Per quanto riguarda l'età media, invece, le vetture appartenenti a cittadini italiani hanno 12,2 anni.

Stando alla ricerca quasi un'auto su quattro circolante, precisamente il 24,7 per cento, risulta essere precedente ad Euro 4 e ha più di 17 anni di età. Il 23,7% delle vetture è invece un Euro 4, mentre il 17,5% Euro 5 e infine il 34,2% è un Euro 6. Abbiamo quindi a che fare con un parco auto obsoleto e per la maggior parte si tratta quindi di auto escluse dalle principali città del nostro Paese dove non si può circolare se non si rientra in determinate categorie di vetture poco inquinanti.

Per quanto riguarda le auto a impatto zero o quasi, le elettriche pure hanno registrato una battuta d'arresto, con una decrescita del 14.8% rispetto al 2021 e attualmente rappresentano solo l'8,8 per cento del totale delle vetture circolanti. La causa di tali vendite al ribasso la si deve principalmente all'alto prezzo degli EV, tenendo conto che per le 5 auto elettriche meno care d'Italia si parte da 21mila euro, ma anche a sistema degli incentivi che per ora non sembra aver fatto breccia negli italiani.

Infine la ricerca di UNRAE pone l'accento sulle immatricolazioni, sottolineando come l'anno scorso siano state piazzate 1,3 milioni di esemplari di auto nuove, e fra le 10 auto più vendute in Italia nel 2022 spicca senza dubbio una regina assoluta. Rispetto al 2021 il calo è stato del 9 per cento mentre per il 2023 si prevede una nuova crescita anche se molto contenuta, solo 100mila veicoli in più.