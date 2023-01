Finalmente in Italia le nuove Model S e Model X AWD: consegna entro marzo 2023

Appassionati del mondo Tesla, abbiamo finalmente un’ottima notizia da darvi, quella che molti stavano aspettando: dopo circa un anno di incertezza, è finalmente possibile ordinare le nuove Model S e Model X Dual Motor AWD in Italia. Le prime consegne sono previste già alla fine del primo trimestre del 2023.

Da qualche mese era già possibile ordinare le versioni Plaid di Model S e Model X, parliamo però di varianti davvero molto potenti e costose, che magari non servivano a tutti… Model S Plaid ad esempio costa in Italia 140.990 euro, la nuova Model S Dual Motor AWD parte invece da 115.990 euro, un prezzo comunque “premium” ma maggiormente accessibile. La consegna è stimata fra gennaio e marzo 2023 (lo avevamo anticipato qualche settimana fa, con le prime Model S e Model X 2022 in viaggio verso l’Europa).

Ma passiamo al grande SUV di casa Tesla: la nuova Model X Dual Motor AWD si può avere a partire da 124.990 euro, mentre la versione Plaid è disponibile a 144.990 euro. Anche in questo caso la consegna è stimata fra gennaio e marzo 2023.

Ricordiamo che le nuove Model S e Model X vantano gli aggiornamenti in vigore dal 2021/2022, dunque abbiamo un abitacolo rinnovato con uno schermo orizzontale, uno schermo posteriore dedicato ai passeggeri, la possibilità di scegliere uno sterzo normale oppure uno yoke. La Model X in particolare può anche essere configurata a 6 o 7 posti anziché 5. Queste nuove Tesla inoltre sono talmente potenti che permettono di giocare a Cyberpunk 2077 oppure Elden Ring tramite l’app di Steam.