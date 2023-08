L'Italia non è un Paese per le bici: abbiamo il più alto numero di morti/km in Europa

Girare la città in bicicletta, e magari utilizzarla per andare al lavoro o a scuola, può dare tantissime soddisfazioni: è economico, non inquina, non bisogna cercare parcheggio e fa bene alla salute. Fa bene se si torna a casa sani e salvi, e l’Italia non è un Paese sicuro per i ciclisti.

Solo a Milano dall’inizio dell’anno 5 ciclisti sono morti per esser stati schiacciati da mezzi pesanti. Se guardiamo all’Italia intera, muoiono 5,1 ciclisti ogni 100 milioni di chilometri percorsi in bici, dati del 2022 elaborati dalla PATH, Partnership for Active Travel and Health. Potrebbero sembrare pochi ma non lo sono assolutamente, soprattutto in relazione ad altri grandi Paesi d’Europa. Nessuna nazione del vecchio continente fa peggio di noi, in Francia sullo stesso chilometraggio ci sono 2,9 morti, in Austria e Belgio 2,5. Va meglio in Irlanda, 1,9, in Svizzera e in Finlandia, 1,6. Svezia, Germania, Norvegia, Danimarca e Paesi Bassi invece sembrano essere dei piccoli paradisi per ciclisti, con i morti che vanno da 0,9 a 1,1 ogni 100 milioni di chilometri.

Il nostro Paese è poco sicuro anche per i pedoni, non solo per i ciclisti: nel 2021 ci sono state più di 700 vittime fra pedoni e ciclisti su un totale di 2.875 vittime della strada, circa il 25%. Individuato un problema è naturale provare a cercare delle soluzioni, e per quanto riguarda le bici servirebbero più piste ciclabili a corsia separata dalle auto. Diverse città stanno anche testando il limite di velocità di 30 km/h nelle aree urbane più centrali (Bologna è diventata Città 30 nel 2023), altra iniziativa che sembra ridurre il numero degli incidenti fra auto e utenti fragili (pedoni, ciclisti e motociclisti).

Anche Milano vuole aumentare il numero delle piste ciclabili e istituire il limite dei 30 km/h in alcune zone, per ora però la strage dei ciclisti continua - con l’ultimo caso avvenuto il 29 agosto scorso, con la 28enne Francesca Quaglia che ha perso la vita in Porta Romana.