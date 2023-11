L'Italia è il terzo Paese al mondo per numero di rotonde: ne ha più del Brasile

Secondo un recente studio condotto da DiscoverCars, che ha esaminato la presenza di rotatorie in diversi paesi, l'Italia si colloca al terzo posto nel mondo come numero al di sopra pure dello sconfinato Brasile.

La classifica, riportata qui sotto, è stata stilata facendo una media in base al numero totale di rotatorie, al numero di rotatorie per chilometro quadrato e al numero totale di rotatorie pro capite (per un milione di persone):

Francia: 42.986 rotatorie Regno Unito: 25.976 rotatorie Italia: 18.172 rotatorie Spagna: 15.053 rotatorie Brasile: 11.854 rotatorie

È interessante notare la notevole differenza tra Francia e Regno Unito, con il primo che ha circa il 65% in più di rotatorie rispetto al secondo. Va sottolineato che i numeri assoluti possono essere interpretati diversamente a seconda della popolazione del paese o delle sue dimensioni territoriali.

Guardando ad esempio all'Italia, e rapportandola al Brasile, è evidente che le differenze fra i due paesi potrebbero rendere il numero molto diverso a seconda dei punti di vista: l'Italia non è certo estesa come il Brasile, ma allo stesso tempo ha quasi un quarto degli abitanti. Quindi, quando si cerca di riportare dati simili, è sempre importante tenere conto di quanto un valore possa incidere in un determinato contesto. Secondo un altro studia l'Italia è anche uno dei paesi con il più alto numero di vetture molto inquinanti in Europa.

A ottobre l'auto più venduta nel nostro paese rimane Fiat Panda, tuttavia la classifica ufficiale UNRAE ha riportato qualche cambiamento significativo.