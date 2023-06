Italia più incidenti in autostrada della Germania dove non c'è il limite: perchè?

Da qualche mese a questa parte si sta dibattendo sulla possibilità di alzare il limite di velocità sulle autostrade a 150 km/h, con Salvini fra i principali promotori dell'iniziativa.

Già stabilite anche le tratte dove verrebbe applicato il limite di 150 km/h in autostrada, tutte ovviamente zone dove vi è un minimo di tre corsie e dove lo spazio e la visibilità siano tali da permettere di "correre" di più rispetto all'attuale limite.

Molti coloro che si dicono scettici nei confronti dell'innalzamento del limite di velocità, eppure dati alla mano, in Germania, nonostante vi sia un “liberi tutti”, gli incidenti autostradali sono davvero pochi.

Un terzo di tutte le auto percorre le strade a scorrimento veloce tedesche, ma solo lo 0,8 per cento del totale degli incidenti si verifica sulle autostrade, e il 12 per cento degli incidenti mortali. In Italia, invece, i numeri sono eloquenti, nonostante vi sia notoriamente il limite di velocità: in Germania i morti per incidente ogni milione di abitanti sono 31, mentre nel nostro Paese sono 48. Superiore anche il numero delle vittime sulle strade italiane +46 per cento ogni 100 km.

Vedendo tali cifre sorge dunque un dubbio, non è che, indipendentemente dal limite, gli italiani siamo più indisciplinati rispetto ai tedeschi? Vuoi il senso di impunità, vuoi l'applicazione delle norme più blande, vuoi un certo carattere fumantino che spesso e volentieri è insito nei nostri connazionali, fatto sta che il nostro modo di guidare è molto lontano da quello tedesco.

Gli amici in Germania non hanno bisogno delle regole per sapere che devono guidare con coscienza, non hanno bisogno di limiti per non correre sulle strade, non hanno bisogno di tutor per evitare di andare a schiantarsi a folli velocità.

Ecco perchè un eventuale innalzamento del limite di velocità, ma anche un abbassamento, potrebbe avere ben pochi effetti sul dato degli incidenti in Italia. Tra l'altro anche a livello di emissioni di CO2 i numeri cambiano poco. Sempre facendo riferimento alla Germania, nel caso di introduzione di un limite a 130 km/h verrebbero ridotte di 2,2 milioni di tonnellate le emissioni di anidride carbonica per ogni anno, pari allo 0,3% del totale della nazione tedesca.