Italia e Germania bloccano il voto sul 2035: ecco cosa vogliono i tedeschi

Lo stop alla vendita delle nuove auto a benzina e diesel (inquinanti in generale, anche ibride, a metano ecc) dal 2035 sembrava ormai cosa fatta in Europa, due importanti Paesi però si sono messi di traverso - e ora il provvedimento è a rischio. Ebbene ci siamo anche noi: Italia e Germania stanno spingendo per il NO.

Del nostro Paese sappiamo praticamente tutto: l’attuale Governo Meloni ha sfruttato il NO all’Europa per quanto riguarda lo switch alle nuove auto elettriche dal 2035 già in campagna elettorale (che poi su questo tema c’è parecchia mistificazione, vi abbiamo già raccontato cosa succederà davvero dopo il 2035, i motori termici potranno continuare a circolare e non ci sarà alcun obbligo se non sulle auto di nuova fattura) e ora sta portando avanti la sua battaglia assieme a una compagna eccellente: la Germania.

Due dei più grandi mercati automotive si sono ora messi di traverso e sono persino riusciti a spostare il voto definitivo in commissione, guadagnando così più tempo per discutere del provvedimento. Ma perché mai la Germania ha cambiato idea all’ultimo istante portando a un rinvio del voto, nonostante il Gruppo Volkswagen abbia già investito pesantemente sull’elettrico?

Nel Paese si vendono già oggi tantissime auto elettriche, è un trend in assoluta ascesa (in Germania 1 milione di auto elettriche, in Italia 68.000), rispetto all’Italia però (che vorrebbe solo continuare la tradizione dei motori termici senza sostanziali differenze rispetto a oggi) i tedeschi stanno lottando per inserire anche gli e-fuels nel futuro dell’UE. I carburanti sintetici, secondo la Germania, potrebbero essere tranquillamente usati dopo il 2035 nei motori termici di nuova generazione, una soluzione spinta anche da Ferrari e Porsche che da anni stanno investendo in questi e-fuels per salvare il motorsport.

Senza una modifica nel testo, potrebbero essere vendute solo nuove auto elettriche a zero emissioni (a batteria o a idrogeno), mentre il Ministro dei Trasporti tedesco vuole che siano inclusi anche i carburanti sintetici, è dunque un NO funzionale atto a migliorare lo switch, non a ostacolarlo del tutto. La UE si sta dunque preparando ad ascoltare sia l’Italia che la Germania per provare a cambiare il provvedimento, vedremo se i due Paesi (supportati anche da Polonia e Bulgaria) riusciranno ad avere la meglio.