In Italia la FreZe Nikrob EV, il quadriciclo elettrico che sfida Citroen Ami e Microlino

I quadricicli a benzina non hanno mai fatto davvero breccia nel cuore del pubblico, se non giovanissimo, anche per via delle loro scarse prestazioni. Oggi con l'elettricità è tutto diverso e ora si aggiunge un nuovo veicolo interessante alla Watch List: arriva in Italia il nuovo FreZe Nikrob EV.

Anche se il suo design potrebbe ricordare la Wuling MINI EV (è obiettivamente identica), in Europa è una società lituana che la distribuisce. Interessante la sua scheda tecnica: due posti, 2.920 mm di lunghezza nella versione Standard (3.061 mm Long Range), 29 kW o 32 kW a seconda della versione che si sceglie, batteria da 13,8 kWh oppure da 26,5 kWh se si sceglie la Long Range.

Accumulatori davvero niente male che permettono alla FreZe Nikrob EV di percorrere rispettivamente 200 km oppure 300 km. I tempi di carica parlano di 6 ore per la Standard, 7 ore per la Long Range, dunque in una notte completiamo l'operazione anche se siamo completamente a secco. Numerose le colorazioni disponibili a listino, ma a che prezzo possiamo averne una?

La FreZe Nikrob EV Standard costa 13.000 euro, mentre la Long Range 15.000 euro, inoltre ricordiamo che attualmente sono attivi gli incentivi auto e moto 2022, che ci permettono di scontare i quadricicli elettrici fino a 3.000 euro senza rottamazione oppure fino a 4.000 euro con rottamazione. È insomma un nuovo quadriciclo elettrico che fa concorrenza alla Citroen Ami e soprattutto alla nuova Microlino costruita a Torino, molto simile sul fronte tecnico.