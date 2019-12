In Italia il doppio di benzinai della Spagna, ma i litri consumati sono uguali

L'Italia è un caso semplicemente unico, che non ha eguali in Europa. Siamo, infatti, uno dei Paesi con il maggior numero di pompe di benzina per numero di auto circolanti e abitanti. Non che agli automobilisti cambi tanto: c'è più scelta e a trovare il benzinaio giusto si può risparmiare qualche centesimo per litro.

Il carburante rimane comunque piuttosto costoso in Italia, ma qua centra soprattutto la tassazione: altissima, con un gettito complessivo per lo Stato di 18 miliardi all'anno. Per vedere quanto impattano le tasse sul costo finale di un pieno vi rimandiamo a questo nostro approfondimento.

La vera sciagura, ovviamente, è per i membri della categoria. Insomma, per chi il benzinaio lo fa di mestiere. A parità di domanda rispetto alla Spagna, abbiamo quasi il doppio di pompe di benzina. È evidente che questo incide notevolmente sui ricavi dei proprietari.

Così arriva puntuale la denuncia di Unione petrolifera. L'associazione di categoria rileva che nel 2019 sono stati erogati 28,7 miliardi di litri di carburante in Italia. È grossomodo la stessa quantità consumata in Spagna. Peccato che in Spagna, come si diceva poco sopra, gli impianti sono 11.650, e non 21.700 come da noi. In Germania? Ancora di meno, sono 14.459. In Regno Unito solo 8.400, superate perfino dalle colonnine per elettriche.