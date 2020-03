In Italia nonostante il Coronavirus volano le EV, a picco invece il diesel: i numeri

Le vendite di auto elettriche sul suolo italiano schizzano alle stesse nel corso del mese di Febbraio appena passato. Le statistiche rilasciate da Unrae sono chiarissime, e rispetto allo stesso mese dello scorso anno i risultati sono decuplicati.

Ammontano a 2.530 le auto completamente elettriche vendute in Italia a Febbraio (contro le 253 di un anno fa), un record assoluto che va a battere quello fatto registrare appena un mese prima, quando a Gennaio sono state piazzate 1.943 unità. Ciò è avvenuto nonostante una contrazione complessiva dell'8,4% del mercato automobilistico rispetto a Febbraio 2019.

Le elettriche quindi sono le uniche che l'hanno scampata, raggiungendo un buon 1,5% di market share, una percentuale inimmaginabile solo qualche mese fa. Bene anche le plug-in hybrid con 1.219 esemplari venduti (269 lo scorso anno) e un market share dello 0,7%, ma non quanto le BEV, a sottolineare lo scarso interesse verso tecnologie "di mezzo".

La motorizzazione diesel invece continua a calare, perdendo circa il 30% delle vendite rispetto a un anno fa. Durante questo arco di tempo il market share è passato dal 45,1% al 34,8%. Un momento davvero difficile per le alimentazioni tradizionali, in quanto neanche le auto a benzina non riescono a contrastare il declino del diesel, ottenendo risultati appena sotto le aspettative.

A ogni modo quelli di opportunity:energy hanno condiviso i dati riguardo le EV più vendute nel nostro Paese. Come potete vedere dall'immagine in calce a dominare la classifica c'è la Renault Zoe (387 unità), da sempre molto apprezzata in Italia. A seguire troviamo poi Volkswagen e-up! (341 unità) e a chiudere il podio la Peugeot e-208 (287 unità) capace di aggiudicarsi il premio di "Auto dell'anno 2020". Per trovare la Tesla Model 3 (recentemente UK Car of the Year) dobbiamo scendere in quinta posizione (236 unità), a testimoniare il fatto che, contrariamente al resto d'Europa ed agli Stati Uniti, la berlina californiana non è particolarmente apprezzata da noi.