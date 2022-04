In Italia circolano ancora 11 milioni di auto altamente inquinanti: sud maglia nera

Nella tarda serata di ieri 6 aprile 2022 sono stati ufficializzati i nuovi incentivi auto e moto 2022, con sconti maggiorati per chi rottama un'auto Euro 0, Euro 1, Euro 2 o Euro 3. Ma queste auto circolano ancora nel nostro Paese? Più di quanto potreste pensare...

Se vivete in una grande città, dove ibride ed elettriche sono sempre più diffuse, avete probabilmente una visione distorta del panorama generale. A darci un quadro completo è AutoScout24, che ci conferma come le vendite di auto ibride ed elettriche stiano effettivamente aumentando notevolmente. A "preoccupare" però sono le moltissime auto inquinanti che ancora circolano indisturbate in tutta la penisola.

In Italia sono ancora in funzione 11.340.031 auto Euro 0-1-2-3 (dati 2021 su base ACI), ovvero il 28,5% del totale. Il 9% del totale inoltre è Euro 0, le vetture più inquinanti in assoluto. I nuovi incentivi auto 2022-2023-2024 mirano proprio a rottamare queste vetture, ormai datate e poco efficienti. Passando a ibride ed elettriche, nel 2021 siamo arrivati a 1.149.528 unità di questo tipo, solo il 2,9% del totale parco auto italiano (totale di 39.822.723 unità). Se guardiamo soltanto alle auto 100% elettriche, siamo allo 0,3% del totale, dunque il lavoro da fare per una transizione di massa all'elettrico è ancora moltissimo.

Analizzando le singole regioni (in basso trovate il prospetto completo), bisogna sottolineare come la Calabria sia la regione in cui circolano più auto Euro 0-1-2-3 in assoluto, sono il 44%, seguita da Campania, Sicilia e Basilicata, Molise e Puglia. Le regioni più green, se così vogliamo definirle, sono invece Valle D'Aosta, Trentino Alto Adige, Lombardia, Toscana, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte, anche su questo fronte dunque il divario fra nord e sud è impietoso e lampante.



A pesare sono ovviamente gli stipendi medi, le regole ambientali meno stringenti al sud, i prezzi di auto Plug-in Hybrid ed elettriche più alti della media, dunque nonostante il caro carburanti sono ancora pochi gli italiani che vogliono investire nel 100% elettrico, al di là dei dubbi sulle infrastrutture di ricarica. A proposito di carburanti, il governo ha appena esteso il taglio delle accise su benzina e diesel.