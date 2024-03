L'Italia è il terzo Paese più caro d'Europa per la benzina e il secondo per il diesel

Essere un automobilista in Europa oggi costa tanto, forse troppo, ma in Italia a quanto pare ancora di più. Il riferimento è soprattutto ai vari costi di gestione che comporta il possesso è l'utilizzo di una vettura, e nello specifico ai prezzi (alti) dei rifornimenti sia di benzina che di diesel.

Se poi in questa conta aggiungiamo anche i costi di listino delle vetture presenti oggi sul mercato, beh, allora ci si rende conto che forse oggi guidare non è che convenga così tanto, meglio andare a piedi quando possibile o utilizzare i mezzi pubblici; sicuramente è più economico. Comunque sia, secondo i dati riportati dal magazine online d'oltralpe L'Automobile, l'Italia attualmente si rivela essere il terzo Paese più caro del vecchio continente per la benzina e il secondo per il diesel.

La soluzione potrebbe essere guidare auto elettriche? Beh, forse no visto che negli USA un'auto elettrica paga più tasse di una termica e ancora non sappiamo bene cosa succederà in Italia. Ma tornando sulla questione principale, il sito francese è partito dai livelli medi dei distributori in Francia (1,930 euro per la benzina) per redigere la classifica dei Paesi più cari dell'UE. Risultato: a fare peggio della Repubblica presieduta da Emmanuel Macron sono quattro Stati europei, e ovviamente tra questi, e sempre nelle prime posizioni, c'è anche l'Italia.

Dallo scoppio della guerra in Ucraina sono stati molti i 'periodi caldi' in cui i prezzi della benzina nel Belpaese sono arrivati a toccare le stelle, e cioè a sfondare l'immaginario (ma sentitissimo) tetto dei 2 euro per litro. Meglio ha fatto il diesel, ma che comunque ha inevitabilmente seguito lo stesso trend. Due anni di infiniti sali e scendi dei prezzi medi, due Governi in questo arco di tempo che hanno proposto varie soluzioni, per esempio Mario Draghi aveva deciso di tagliare le accise. Nel mezzo ci si sono messi anche inflazioni e furbetti che gonfiavano i numeri, ai quali è stata dichiarata guerra con l'imposizione del famigerato cartellone dei prezzi medi (Benzina, i cartelloni dei prezzi medi bocciati dal Consiglio di Stato). Fatto sta che la benzina e il diesel hanno continuato a salire. Di quanto?

Beh, a rispondere ci pensa, per l'appunto, L'automobile con i suoi dati. Secondo la testata francese, in Italia attualmente si pagano 1,945 euro per ogni litro di benzina, peggio di noi solamente Olanda (2,106 euro) e Danimarca (2,135 euro), mentre il prezzo medio del diesel è di 1,892 euro, dietro solamente all'Olanda con 1,921 euro per litro.

