Italia, boom di quadricicli elettrici +30%. L'ultima proposta ha la batteria estraibile

In Italia si stanno diffondendo sempre di più i quadricicli elettrici. Per chi non avesse mai sentito prima questa doppia parola, si tratta di mezzi green, solitamente a due posti e dalle piccole dimensioni, pensati per spostarsi prevalentemente in città.

L'ultimo esempio di questo tipo di veicoli è la splendida Fiat Topolino, la cui prima foto ufficiale è stata mostrata dall'azienda torinese pochi giorni fa. Che dire poi del Microlino, per cui sono stati aperti gli ordini in Italia in questi giorni.

Piccole vetture che fanno dello stile, dell'aspetto green e senza dubbio della praticità i loro punti di forza, anche se va detto, i prezzi spesso e volentieri non sono così accessibili.

In ogni caso le vendite stanno registrando cifre record, così come spiegato da Umberto Palermo di UP-Design, azienda che produce il quadriciclo Mole Urbana: "Il mercato dei quadricicli elettrici sta assumendo un'importanza strategica nella mobilità urbana. In Italia, secondo i dati di Confindustria Ancma, nel 2022 hanno registrato una crescita record: le immatricolazioni sono state 7.043, il 74,1% in più dell'anno precedente. La stima per i prossimi anni è di un incremento del 30% all'anno. La produzione però non riesce a stare dietro agli ordini".

Così come molti altri quadricicli, l'idea di Palermo è quello di penetrare il mercato in punta di piedi, per poi espandersi: "Il nostro piano industriale - spiega ancora Palermo - prevede un inserimento di nicchia: partiamo con 500 pezzi nel 2024 e prevediamo di arrivare in quattro anni a 6.000 all'anno anche in relazione alla crescita del mercato".

Palermo svela che l'idea alla base del progetto è stata quella "di creare un prodotto che rispondesse alle necessità della transizione ecologica. Abbiamo creato la nostra nanofabbrica riutilizzando un'area industriale dismessa, quella della ex Blutec, abbiamo reintegrato personale qualificato da aziende in difficoltà, abbiamo scelto fornitori italiani ed europei", ricordando che "la transizione ecologica è un'opportunità da cogliere e non una minaccia".

Fra le proposte più interessanti vi è la Silence S04, un quadriciclo pesante, quindi guidabile dai 16 anni in su, che ha dalla sua una batteria estraibile, sganciabile tramite una leva che permette il battery swapping. Di fatto la si toglie dall'auto, la si trasporta come un trolley (pesa 41 kg) e poi la si ricarica in casa, aspettando fra le 7 e le 9 ore. Il prezzo? Si parte da 16.650 euro.