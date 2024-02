In Italia sempre più auto e sempre più vecchie: sono 40 milioni, età media è di 12,5 anni

Il 2023 è ormai archiviato e i tempi sono maturi per fare “un po’ di conti” e analizzare il parco auto italiano, rispondendo a domande del tipo: “Quanto sono datate le auto italiane?”

Beh non abbiamo buone notizie su questo fronte, anzi, le auto circolanti in Italia sono sempre più vecchie. Se nel 2009 vi erano in giro 34,3 milioni di automobili, nel 2023 abbiamo superato quota 40 milioni. Vetture che ancora circolano regolarmente e che dunque immettono inquinanti nell’atmosfera, salvo i (pochissimi) casi in cui ovviamente sono a zero emissioni. La maggior parte del parco circolante, infatti, è alquanto vecchia: se nel 2009 l’età media dei veicoli era di 7,9 anni, nel 2023 siamo arrivati a 12 anni e mezzo. Un dato che ovviamente ha un impatto negativo sulla qualità dell’aria e sulla salute, poiché un’auto datata emette inquinanti maggiori rispetto a modelli di nuova generazione. Su 40 milioni di veicoli, infatti, 9,3 milioni (il 23,2%) hanno un’omologazione inferiore all’Euro 4 e hanno più di 18 anni di età.

Non sarà affatto facile rendere green il parco auto italiano, neppure con quote di incentivo altissime: l’84,8% delle auto in circolazione, infatti, è alimentato a benzina e diesel, le ibride si fermano a quota 5,3%, mentre le auto a GPL sono sorprendentemente al 6,5%. Guardando a elettriche e Plug-in Hybrid, abbiamo rispettivamente 220.000 e 242.000 unità circolanti, davvero troppo poco, appena l’1,1% del totale.

Le elettriche del resto nel 2023 sono cresciute pochissimo, hanno guadagnato appena mezzo punto percentuale; di questo passo l’elettrificazione del parco circolante italiano richiederà decenni per essere completato. Guardando ai principali mercati d’Europa, siamo all’ultimo posto come diffusione dei veicoli green: il nostro 8,6% di quota totale è inferiore all’11,9% della Spagna, dal 26% della Francia, dal 24,6% della Germania e dal 23,9% del Regno Unito. Fuori categoria la Norvegia, che gioca un altro campionato: a gennaio 2024 il 92% delle nuove auto è stato elettrico. Per questo motivo siamo anche fra gli ultimi in UE a ricevere le novità green del mercato, con i brand che riservano al nostro Paese un numero ridotto di vetture (con tempi di consegna più lunghi).