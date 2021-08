In Italia le auto ibride battono diesel e benzina: un sorpasso storico

Alcuni giorni fa abbiamo riportato numeri da record in Italia per quanto concerne la vendita di autovetture plug-in hybrid, mild hybrid e completamente elettriche nella prima metà del 2021. A luglio però la crescita della auto elettriche ha avuto un ulteriore aumento, il quale ha portato ad un sorpasso storico.

Il mercato dell'auto complessivo all'interno dello Stivale non è ancora riuscito pienamente a riprendersi e a toccare nuovamente i livelli pre-pandemia. Rispetto al luglio del 2019 dati parlano di una contrazione del 28 percento, ma ad evitare il peggio ci hanno pensato i modelli elettrificati.

A luglio infatti il market share dei veicoli mild hybrid ha agguantato il 29,4 percento, mentre i veicoli a benzina e diesel si sono attestati rispettivamente sul 27,4 e 22,7 percento. Non benissimo le auto a emissioni zero le quali, a differenza di molti altri Paesi europei, non hanno neanche superato il 5 percento. Lo stesso vale per il plug-in hybrid fermo al 5,6 percento.



In effetti il trend è molto particolare, poiché altri territori europei e non hanno visto gli automobilisti mettere da parte le mild hybrid per lanciarsi soprattutto sulle auto completamente elettriche. In Italia invece le BEV sono persino dietro le plug-in hybrid, quasi a testimoniare una scarsa fiducia verso la nuova tecnologia.



A ogni modo tra le BEV è la Fiat 500e a dominare il mese di luglio con appena 883 registrazioni. A seguire ci imbattiamo nella Renault Twingo ZE con 629 esemplari, mentre a chiudere il podio ci pensa la Volkswagen e-up! con 374 unità.



Stranamente il mese appena conclusosi ha visto la totale assenza di Tesla, che praticamente non era mai uscita dalla top 3 fino a questo momento. Le EV piccole ed economiche hanno quindi, almeno per il momento, scavalcato i modelli più lussuosi, ma ora come ora siamo estremamente curiosi di poter osservare i dati di agosto e settembre.



A proposito di modelli a zero emissioni vogliamo chiudere rimandandovi alla ottima prova di Matteo Valenza, che nei giorni scorsi ha provato con mano la fantastica Audi RS e-tron GT nel mondo reale: quanto consuma il berlinone premium? Nel caso in cui foste interessanti ad una vettura più economica, Valenza ha testato anche l'accessibile Dacia Spring Electric.