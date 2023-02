In Italia le auto elettriche non decollano: è boom di ibride

Il 2022 è stato davvero un anno particolare per il mercato automotive italiano. Rispetto a molti Paesi d'Europa, facendo un confronto con l'anno precedente si nota come le auto elettriche abbiano perso quote di mercato, mentre le ibride hanno fatto registrare la crescita maggiore.

I dati arrivano dall'Automotive Dealer Report 2023 di Italia Bilanci e mostrano come - in netta controtendenza rispetto al resto d'Europa - le auto elettriche abbiano perso quote di mercato rispetto al 2021. Dal 4,6% di market share gli EV sono passati al 3,7%, le Plug-in Hybrid invece sono rimaste sostanzialmente in linea: 5,1% nel 2022 contro il 4,7% del 2021, dunque è un'alimentazione che continua a non decollare. Dati in linea con gli anni precedenti anche per le vetture a GPL e metano, mentre c'è stato un discreto calo per le auto a benzina e diesel.

Per queste due alimentazioni "tradizionali" il calo è sensibile soprattutto se si comparano i dati 2020 a quelli del 2022, addirittura il diesel è sceso dal 33,1% al 20,0%, mentre le vetture a benzina sono scese dal 37,5% al 27,5%. Il vero boom è avvenuto con le motorizzazioni ibride, nel cui calderone si può effettivamente trovare di tutto: Micro Hybrid, Mild Hybrid e Full Hybrid. Dal 16% del 2020, la quota di mercato di queste vetture è passata prima al 29,0% nel 2021 e poi al 34,1% del 2022.

Cosa ci dicono dunque questi dati? Che gli italiani hanno ancora paura di passare al 100% elettrico, oppure non hanno la disponibilità economica per affrontare lo switch. Gli incentivi statali "dimezzati" hanno sicuramente avuto il loro peso, neppure le Plug-in Hybrid però sono riuscite a decollare a causa dei prezzi molto alti e della necessità di avere un punto di ricarica casalingo. Gli italiani stanno affrontando questi anni "di passaggio" affidandosi soprattutto alle ibride, anche se temiamo che la maggior parte di queste vetture siano Micro e Mild Hybrid, ovvero poco incisive sul fronte ambientale - ma disponibili a buon mercato (cosa comprare fra Mild, Full e Plug-in Hybrid?).

L'Osservatorio Findomestic ci dice anche qualcosa in più sulla percezione degli italiani: sono sicuramente preoccupati, l'aumento dell'inflazione ha messo tutti sul "chi va là", dunque tantissima gente preferisce aspettare prima di effettuare un acquisto importante. C'è ansia anche rispetto alla guerra in Ucraina, seconda grande preoccupazione nel nostro Paese, mentre il calo del potere d'acquisto familiare è la terza motivazione. Ne consegue che 7 italiani su 10 preferiscono attendere tempi migliori, anche se l'auto è in cima tra le propensioni d'acquisto a tre mesi. Speriamo dunque che il 2023 possa essere un anno di ripresa per il mercato auto a partire dal secondo trimestre in poi...