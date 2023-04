In Italia le auto elettriche continuano a non convincere: 'BelPaese maglia nera dell'Ue'

L'Italia è stata la seconda nazione dei cinque mercati maggiori d'Europa per quanto riguarda la vendita di auto a marzo 2023, con un incremento del 40,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno 2022, dietro solamente alla Spagna a quota +66,1%.

Fra le 10 auto più vendute in Italia a marzo 2023 fanno bella mostra i modelli a firma Stellantis, mentre, per quanto riguarda le 10 auto elettriche più vendute in Italia a marzo, si registra un dominio del binomio Tesla, Smart.

Gli EV continuano però a rappresentare una note dolente del mercato automobilistico italiano, tenendo conto che il nostro Paese è stato ancora una volta all'ultimo posto fra i Major Market per quanto riguarda l'elettrico.

Nel dettaglio le BEV immatricolate sono state il 4,8% del totale con le PHEV al 4,3, a grande distanza da Germania, Francia e Regno, le tre nazioni leader per quanto riguarda il settore green.

Serve quindi un cambio di passo, così come sottolineato da Andrea Cardinali, Direttore Generale dell’UNRAE: “Il forte divario che ci separa dagli altri maggiori mercati per diffusione di auto ‘con la spina’ va colmato velocemente per il bene della nostra qualità dell’aria, della nostra attrattività turistica, per il ruolo del nostro mercato, che rischia un pericoloso declassamento, ma anche per il futuro della nostra stessa filiera industriale”.

E ancora: “Nei prossimi anni la transizione energetica dovrà essere accompagnata da una chiara agenda di Governo, con un coordinamento stabile e programmato tra industria, mercato e istituzioni e attraverso i necessari sostegni alla domanda e all’offerta. Per quanto riguarda le aree metropolitane, se si vuole perseguire una trasformazione profonda, veloce ed efficace, sarà indispensabile una stretta sinergia fra le scelte in materia di mobilità e quelle in ambito urbanistico, adeguando infrastrutture e spazi cittadini soprattutto nelle zone ad alta densità abitativa”.