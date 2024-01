In Italia stanno aumentando i furti d'auto: vetture depredate di pezzi specifici

Un problema riguardante il Mar Rosso può far aumentare i furti d’auto in Italia? Assolutamente si, purtroppo; probabilmente è una dimostrazione pratica di ciò che chiamano Butterfly Effect, l’effetto farfalla.

Se seguite, anche superficialmente, le vicende internazionali avete sicuramente sentito di una crisi del Mar Rosso dovuta agli Houthi, un gruppo armato dello Yemen che sta bloccando i trasporti navali che sfruttano il Canale di Suez per portare materiali e prodotti dall’Asia all’Europa. L’industria automotive sta sentendo particolarmente questa crisi, con Tesla che ha annunciato la chiusura della Giga Berlin per due settimane a causa della mancanza di materiali utili all’assemblaggio delle vetture.

Il brand di Elon Musk non è ovviamente il solo a essere colpito dalla crisi di Suez, in generale mancano pezzi di ricambio di tutti i tipi che dall’Asia faticano a raggiungere l’Europa e - di conseguenza - anche l’Italia. Questo sta facendo lievitare i furti d’auto nel nostro Paese, anzi i furti dei pezzi d’auto. A confermarlo in via ufficiale è stata Federcarrozzieri, che ha lanciato l’allarme: sempre più spesso dalle auto parcheggiate nelle grandi città spariscono parafanghi, portiere, parti di carrozzeria, cofani motore e tanto altro.

In Germania una Porsche Taycan è stata aperta come una scatoletta per il furto dei fari. Sempre più spesso si tratta di furti su commissione, proprio perché sul mercato mancano pezzi di ricambio specifici: “In questi giorni sempre più automobili arrivano nelle nostre autocarrozzerie depredate di pezzi come parafanghi, marmitte, specchietti, fanali, e altre componenti essenziali” hanno detto da Federcarrozzieri. La speranza è che la crisi di Suez finisca quanto prima, sia per i problemi legati ai trasporti che per la questione umanitaria legata agli scontri tra Houthi ed eserciti di USA e Arabia Saudita. (Foto cover: No_Supermarket9751 su Reddit)