In Italia le accise più alte d'Europa sul diesel, siamo secondi sulla benzina

Se avete provato a fare rifornimento negli ultimi giorni sapete già che la questione carburanti in Italia è di fatto fuori controllo. I prezzi sono in costante salita e le proiezioni prevedono picchi di 3 euro al litro per la benzina. Questo anche grazie alle accise.

Sappiamo da anni che IVA e accise gravano in maniera pesantissima su ogni litro di benzina o gasolio che acquistiamo. Facile.it ha però voluto effettuare dei calcoli più precisi per capire quanto gravino oggi le accise sui carburanti in Italia. Al di là dei Paesi Bassi che hanno 0,79 euro di accise al litro, l'Italia è il secondo Paese d'Europa con le accise più alte. Siamo a 0,73 euro per ogni litro di benzina, ai quali bisogna aggiungere l'IVA.

IVA più accise equivalgono a oltre la metà del prezzo che troviamo alle pompe. Se domani, per magia, le accise venissero tagliate di netto, pagheremmo un litro di benzina circa la metà di quanto lo paghiamo oggi. Guardando agli altri Paesi d'Europa, inseguono Finlandia e Grecia con 0,70 euro al litro, poi Francia con 0,68 e Germania con 0,65.

Pensando al gasolio, è proprio l'Italia ad avere le accise più alte con 0,62 euro al litro (con il gasolio che ha appena superato la benzina in Italia). Poi abbiamo Belgio con 0,60 euro e Francia con 0,59 euro. Qual è invece il Paese con le accise più basse d'Europa? È la Bulgaria, con 0,36 euro per la benzina e 0,33 euro per il diesel, circa la metà dell'Italia. (Elaborazione di Facile.it su dati European Environment Energy)