In Italia 8 milioni di auto con gomme non a norma e la maggior parte sono vetture vecchie

L'Italia, oltre ad avere un parco auto vecchio e inquinante, deve far fronte anche ad un altro problema, quello relativo agli pneumatici non a norma.

Nel nostro Paese circolano ben 8 milioni di auto con gomme non a norma, e il dato è emerso nelle scorse ore dall'indagine Vacanze Sicure 2023, realizzata da Polizia Stradale, Assogomma e Federpneus.

In totale sono state controllate 8.865 auto in sei diverse regioni (Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto, Toscana, Marche e Puglia) nel periodo maggio-giugno, e la maggior parte è risultata essere dotata di pneumatici deteriorati o sgonfi.

Nel dettaglio, il 18% delle ruote era al di sotto dei parametri di legge, quota che sale al 25% se si considera anche l'assenza della revisione obbligatoria. Il 7 per cento aveva invece pneumatici lisci, mentre quelli danneggiati erano il 3%.

Una situazione che è strettamente collegata a quanto detto in apertura, leggasi il fatto che le vetture circolanti sulle strade italiane siano vecchie: 40 milioni di auto hanno più di 12 anni, il 59% dei 54 milioni di auto totali ne ha più di 10, e quasi il 10% supera i 30 anni.

Nel corso del 2022, complice l'inflazione e il fatto che per acquistare un'auto nuova in Italia servono quasi 30mila euro, il parco auto è ulteriormente invecchiato rispetto al 2021, quando la media era di 12 anni e tre mesi, a conferma di un peggioramento costante.

Le auto con meno di 10 anni di età registrano problemi agli pneumatici nel 20 per cento dei casi, ma quelle che superano la decade hanno problemi nel 33% dei casi, quindi una vettura su tre. Facendo una breve proporzione, sui 40 milioni di veicoli vecchi italiani, il dato di quelli non a norma dal punto di vista degli pneumatici sarebbe quindi di 8 milioni, vetture potenzialmente pericolose che potrebbero incappare da un momento all'altro in un incidente.

Fabio Bertolotti, direttore di Assogomma, commenta: “Appare evidente una diretta correlazione tra l’età dei veicoli e le loro condizioni di manutenzione. Più passano gli anni e più gli pneumatici risultano danneggiati o male assortiti, mentre la percentuale di pneumatici lisci è quasi una costante, sempre altissima, trascorsi i primi 4 anni dall’immatricolazione. In Italia le auto non vengono sostituite quindi invecchiano senza la dovuta manutenzione”.