In Italia il 70% vorrebbe acquistare un'auto elettrica: 'Solo perché il carburante è caro'

Nonostante in Italia l'auto elettrica sia un flop, con un mercato pari al 4% del totale delle vendite, sono molti i nostri connazionali che gradirebbero accomodarsi su un EV da qui a breve.

Questo quanto emerge dallo studio Mobility Consumer Index 2023 condotto dalla società EY, che ha analizzato l'intenzione di acquisto degli automobilisti di venti diversi Paesi, inclusa l'Italia.

Ebbene, nello stivale sette italiani su 10 vorrebbero portarsi a casa un'elettrica o eventualmente un'ibrida ma nei fatti tali intenzioni di acquisto non si traducono in reali acquisizioni. Ma perchè il 70% degli italiani vorrebbe un EV?

La principale risposta è il prezzo elevato del carburante, quindi non per una questione ambientalista. Secondo il rapporto la fiducia verso l'auto elettrica è aumentata nella maggior parte delle nazioni, ed inoltre emerge come dietro la Cina vi sia solamente l'Italia in quanto a volontà di acquistare una vettura green.

"I risultati italiani evidenziano un'importante propensione dei consumatori ad acquistare un veicolo elettrico o ibrido", commenta Giovanni Passalacqua, partner e automotive Consulting Leader di Ey in Italia.

Per il 30% di italiani che non sembra intenzionato ad acquistare un'auto elettrica il principale ostacolo è rappresentato dalla scarsa diffusione delle stazioni di ricarica, dati che si sposano perfettamente con il fatto che circa il 50 per cento degli italiani è dotato di una casa indipendente o semi, quindi più agevolati nell'installarsi una colonnina a casa.

Diminuisce invece, sempre secondo lo studio, la preoccupazione per i prezzi delle auto elettriche, grazie all'arrivo sul mercato di più modelli e quindi più varietà di offerta. Da segnalare infine i dati relativi al trasporto pubblico, che in Italia sono in calo nel 2022, così come la shared mobility e car sharing. Decresce anche la micromobilità, (biciclette e monopattini), mentre aumenta del 5% l'utilizzo delle moto e dei motorini, usati soprattutto per lavoro o studio.