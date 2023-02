In Italia 37.000 colonnine di ricarica, ma le auto elettriche sono solo 68.000

In Italia vi è un numero di colonnine di ricarica davvero interessante, più di 30mila, per l'esattezza 36.772. Un dato che pone la nostra nazione ai primi posti in Europa, tenendo conto che in Francia, Germania e Regno Unito ve ne sono di meno.

Il numero deve fare riflettere visto che di fatto vi è a disposizione più di una colonnina di ricarica ogni due veicoli, tenendo conto che in Italia vi sono solamente 68mila auto elettriche: nonostante quindi le green tendano a non decollare nel nostro Paese, le strutture iniziano invece a proliferare.

Nel 2022, stando ai dati presentati dall'associazione Motus-E, sono state installati 10.748 nuovi punti di ricarica, di cui quasi 4.000 negli ultimi tre mesi. Un risultato davvero straordinario che, tenendo conto appunto del sopracitato rapporto fra elettriche e ricariche, ci mette davanti ad altre Big d'Europa. La crescita è stata evidente dal 2019, da quando sono iniziati i rilevamenti, con le ricariche ultraveloci (con potenze superiori ai 150 Kw), che sono triplicate. A livello di distribuzione, le colonnine si trovano soprattutto al Nord Italia, esattamente il 58 per cento del totale, ma Roma ha comunque più punti di ricarica rispetto a Milano, leggasi 2.751 capitolini contro i 1.927 meneghini.

Come sottolinea il Corriere della Sera, viene inoltre segnalato il fatto che molte delle infrastrutture installate a Centro e Sud (quasi il 20%) risultano inutilizzabili in quanto non ancora collegate alla rete di distribuzione, o per ragioni legate alle autorizzazioni. Da notare anche le poche colonnine lungo la rete autostradale italiana, al momento solo 496, dato comunque quadruplicato fra il 2021 e il 2022. Se prendiamo invece in considerazione il rapporto fra colonnine e numero di persone, Venezia risulta essere la zona al primo posto, circa 16 punti ogni 10mila abitanti, quasi il doppio di Firenze che invece si piazza al secondo posto.

Sempre tornando alla distribuzione su base nazionale, sull'86 per cento del territorio del Paese è possibile trovare una colonnina di ricarica ogni 10 km, di conseguenza è chiaro quanto la distribuzione di corrente elettrica sia ormai diventata capillare. Se leggendo questo articolo vi è venuta voglia di acquistare un veicolo green, sarebbe utile sapere quali sono le auto elettriche meno care d'Italia: nella Top 5 anche auto da 21mila euro.