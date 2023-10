In Italia 163.000 morti sulle strade in 32 anni: 'A Roma scomparso un intero quartiere'

La Commissione Europea ha di recente lanciato un piano strategico per la sicurezza stradale che mira a dimezzare le vittime tra il 2021 e il 2030, col fine ultimo di avere zero morti entro il 2050. Un obiettivo sicuramente ambizioso che richiederà parecchio lavoro: solo in Italia negli ultimi 32 anni sono morte 163.000 persone.

I dati arrivano dall’Asaps, l'Associazione sostenitori della Polizia stradale, che negli ultimi 32 anni nel nostro Paese ha contato 163.052 vittime della strada. Un numero enorme che ha raggiunto il picco di 7.498 vittime nel 1991, il punto più basso invece si è raggiunto nel 2020 con 2.395 morti, sappiamo però che ci sono stati i lockdown dovuti al COVID-19 e abbiamo viaggiato molto meno. La regione italiana più colpita sembra essere stata la Lombardia con 23.650 morti, inseguono poi l’Emilia-Romagna con 18.157 morti e il Veneto con 17.051 vittime.

Solo a Roma, la nostra Capitale, sono morte a causa di incidenti stradali 6.452 persone, “un piccolo quartiere della città è scomparso” ha commentato Giordano Biserni, presidente dell'Asaps. I numeri diventano particolarmente tragici quando si guarda ai pedoni, di norma gli utenti più fragili della strada: in 32 anni sono stati uccisi 23.935 pedoni, il 14,68% del totale, con 607.639 feriti.

Dopo il picco del 1991 c’è stato un altro aumento importante nel 2001 con 7.096 morti sulle strade, poi però nel 2003 è stata introdotta la patente a punti e i morti sono leggermente calati. Nel 2010 una nuova riforma del Codice della Strada ha portato a una stretta importante sull’uso dell’alcol, grazie alla quale si è scesi al di sotto dei 4.000 morti l’anno. Ricordiamo che l’attuale governo ha in agenda nuove modifiche al Codice (il CdM ha approvato il nuovo dl sul Codice della Strada), con ulteriori strette sull’uso dell’alcol, gli smartphone utilizzati alla guida e i neopatentati. L’esame del testo partirà il 25 ottobre 2023 in Commissione Trasporti, con la speranza che le modifiche abbassino ulteriormente il numero dei morti in strada.