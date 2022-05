Italia fra i 10 Paesi del Mondo con la benzina più costosa

Un nuovo studio di Zutobi ha certificato un qualcosa che abbiamo sempre sospettato: l'Italia è tra i 10 Paesi in cui la benzina è più cara nel mondo. Siamo infatti in ottava posizione, uno scalino sopra la Germania.

La ricerca è stata svolta in dollari per unificare i prezzi ed è emerso che Hong Kong è il Paese in cui la benzina costa di più in assoluto: 2,88 dollari al litro, 2,73 euro. Inseguono i Paesi Bassi, con 2,58 dollari al litro, tallonati a loro volta dalla Norvegia, dove un litro di benzina costa 2,50 dollari (infatti quasi nessuno compra più vetture termiche nel Paese, la Norvegia è lo Stato europeo con più auto elettriche in relazione agli abitanti: l'84% delle nuove auto è stato elettrico a gennaio 2022).

Al di fuori del podio troviamo il Principato di Monaco, lo Zimbabwe, la Danimarca e la Finlandia, fino a trovare proprio l'Italia all'ottavo posto (dite che in fondo in fondo poteva andare peggio?). Da noi un litro di benzina è venduto a 2,31 dollari al litro, 2,19 euro. Si tratta di una sorta di prezzo medio fra i picchi dello scorso mese di marzo (con la benzina capace di superare i 2,50 euro al litro) e i prezzi alla pompa attuali, attorno all'1,80 euro/litro grazie al taglio delle accise del Governo, purtroppo solo temporaneo.

Quali sono invece i 10 Paesi del mondo in cui la benzina costa meno? Beh preparatevi a sognare: in Venezuela e in Libia occorrono appena 3 centesimi di dollari per portarsi a casa un litro di benzina (avete capito bene, in euro sarebbero circa 3 centesimi). In Top 10 anche Iran, Siria, Algeria, Kuwait, Angola, Nigeria, Kazakistan e Turkmenistan (dove si arriva al peggio a 0,43 dollari/litro).