In Italia 1 auto usata su 9 ha il chilometraggio manomesso: gli ultimi dati carVertical

Scegliere un'auto usata è sicuramente più conveniente rispetto all'acquisto di un modello nuovo, bisogna però stare attenti alle numerose frodi che si nascondono nel mondo delle unità di seconda mano. Secondo un nuovo studio di carVertical infatti 1 auto su 9 in Italia ha un chilometraggio alterato, bisogna fare attenzione ai prezzi troppo bassi.

Secondo i dati della piattaforma, che tiene traccia della storia dei vari veicoli usati in vendita in diversi Paesi d'Europa, il rischio di essere truffati riguarda al momento soprattutto le auto con prezzo inferiore ai 5.000 euro. Al di sotto di questo prezzo il 14,4% del totale ha subito una modifica del contachilometri. Ha detto Matas Buzelis, esperto del settore e responsabile comunicazione di carVertical: "Ci sono tre categorie di prezzo con il più alto tasso di frode del contachilometri. I veicoli che costano fino a 5.000 euro e quelli che costano tra i 15.000 e i 30.000 euro sono i più rischiosi da acquistare. Le tendenze in altri Paesi europei sono diverse, e i veicoli più economici sono in genere controllati meno spesso; quindi, gli italiani dovrebbero essere cauti anche quando acquistano auto a basso costo".

Il rischio resta alto anche nella fascia 15.000-20.000 euro, con il 13,5% del totale che ha subito una manomissione del chilometraggio. Va leggermente peggio alla fascia fra 20.000 e 30.000 euro, con il 13,7% delle auto manomesse. I veicoli che costano più di 30.000 euro invece sono mediamente più sicuri da acquistare: il rischio è del 10,8%.

Ovviamente fra gli ostacoli che possiamo incontrare non c'è solo la frode del chilometraggio, talvolta è anche difficile riuscire a capire se un'auto usata è stata incidentale oppure no nel corso della sua storia. Sempre secondo i dati carVertical fino a 5.000 euro il 53,9% delle auto è stato coinvolto in un incidente o ha subito altri danni. La quota scende al 38,9% nella fascia 5.000-10.000 euro, mentre bisogna fare attenzione al di sopra dei 30.000 euro: siamo al 47,4%.