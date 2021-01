Italdesign è al lavoro su una DeLorean DMC-12 moderna

Tutto il mondo è pronto a festeggiare il 40° anniversario della DeLorean DMC-12. Alla festa si unirà anche Italdesign, che ha appena pubblicato l'immagine di quella che sembra una moderna DeLorean. Sulla calandra è posizionato il logo "DMC", segno che sarà dotata di licenza ufficiale della DeLorean Motor Company.

L'attuale azienda, fondata nel 1995 da Stephen Wynne in Texas, è alle prese con la progettazione di una DMC-12 elettrica che manterrà le fattezze dell'originale, chissà che lo studio italiano non possa aiutarli nell'impresa. Italdesign e la DeLorean sono accomunate dallo stesso padre: Giorgetto Giugiaro. Il designer di Garessio disegnò linee diventate iconiche. Le superfici taglienti in acciaio inossidabile, il padiglione bassissimo e le portiere ad ala di gabbiano... secondo molti non era un'auto divertente da guidare, ma è stata e resterà un capolavoro di design.

Italdesign ha aggiunto all'immagine la seguente didascalia: “Quale modo migliore per celebrare un'icona della storia automobilistica di un'anteprima del (prossimo) futuro? Restate sintonizzati per saperne di più”. Siamo certi che non dovremmo aspettare a lungo per ulteriori informazioni, curiosi di capire se si tratterà di un concept, di un esemplare unico omologato o di una serie limitata.

Dalla sagoma è possibile scorgere forme più morbide rispetto alla vettura originale. Le portiere, pur mantenendo l'apertura di tipo "gullwing", sembrano avere una forma atipica, muscolosi i passaruota anteriori.

In attesa di novità da parte di Italdesign vi lasciamo al fantastico progetto del designer Angel Guerra, che ha sfornato una supercar moderna in salsa DeLorean.