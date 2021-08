Italdesign ha creato una moto Ducati elettrica: ecco la 860-E

Ducati non ha ancora annunciato alcuna moto elettrica in via ufficiale, anzi, i dirigenti del marchio hanno più volte ribadito che finché non esisterà la giusta tecnologia per bilanciare pesi e prestazioni non se ne farà niente. Italdesign però si è portata avanti creando la 860-E.

Alla base del progetto c’è la chiara ispirazione alla 860 GT, con l’azienda che ha tentato di bilanciare alla perfezione elementi vintage e altri più moderni - pensiamo ad esempio al design dei fari, rimasto tondeggiante ma con all’interno tecnologia LED di nuova generazione. Del resto la 860 GT era una moto veramente all’avanguardia per i tempi, un modello senza tempo che anche aggiornato ai nostri giorni non perde il suo fascino, anzi, semmai ne acquista di ulteriore.

Al posto di serbatoio e motore troviamo oggi le batterie utili ad alimentare la moto e il motore elettrico, non conosciamo però la scheda tecnica perché fondamentalmente si tratta solo di un concept. Chissà che Italdesign e Ducati non collaborino davvero per portare nel mondo reale il modello, del resto le due realtà hanno già lavorato insieme per la produzione della bici elettrica Ducati Urban-E. Ricordiamo inoltre che Ducati ha anche un’intera linea di monopattini elettrici, solo un piccolo assaggio di ciò che sarà il futuro elettrico.