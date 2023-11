Italdesign Aztec, la supercar che aveva due volanti è ora acquistabile all'asta

La Italdesign Aztec è una vettura sportiva dal design radicalmente innovativo progettata da Giorgetto Giugiaro per celebrare il 20° anniversario di Italdesign. Questa rara auto, presentata al Salone di Torino nel 1988, è stata realizzata in soli 20 esemplari, di cui uno sarà messo all'asta durante la vendita Bonhams "On the Grid" di Abu Dhabi.

Il design dell'Aztec è un'opera d'arte su ruote e presenta i classici stilemi di design caratteristici degli anni '90, tra cui i fari a scomparsa, la forma a cuneo e ruote posteriori coperte. La verniciatura argentata spaziale contrasta con gli interni in rosso (anche questa Italdesign Aztec è davvero molto particolare).

Le porte si aprono in modo tradizionale ma per entrare è necessario sollevare sezioni specifiche della cabina di guida verso l'alto. Questa è divisa in due sezioni simmetriche, gli occupanti su entrambi i lati possono comunicare solo tramite citofono. L'Aztec include un martinetto idraulico, un computer da rally Halda, un avvitatore elettrico, una torcia elettrica, un compressore e un estintore. L'accesso ai pannelli di controllo richiede l'inserimento di codici specifici.

Sul lato tecnico l'Aztec è alimentato da un motore turbo a cinque cilindri da 20 valvole, ereditato dalla Audi Quattro, con una potenza fino a 250 cavalli. Il cambio manuale è ottenuto dalla Lancia Delta Integrale. La carrozzeria è realizzata in alluminio, fibra di carbonio e Kevlar su un telaio con struttura a scala in acciaio.

Questa unità in particolare, con 4.785 miglia sul contachilometri (circa 7.700 km), porta la firma di Giorgetto Giugiaro, e sarà messa all'asta. Bonhams stima che il prezzo di vendita potrebbe arrivare fino a 220.000 dollari. L'asta si terrà ad Abu Dhabi il 25 novembre 2023.

