Isotta Fraschini prepara hypercar ibrida per Le Mans 2023: ecco come sarà

Gli appassionati delle corse automobilistiche avranno certamente puntato lo sguardo alle prossime edizioni della iconica 24 Ore di Le Mans, alle quali parteciperà anche la nuova Ford Mustang nel 2024. Dall’Italia, però, a prepararsi a un ritorno straordinario è ,b>Isotta Fraschini con una nuova Hypercar per il 2023.

La storia della casa automobilistica del Belpaese è alquanto particolare: nata nel 1900 a Milano, nel 1949 ha visto la chiusura dopo un periodo di crisi interna dovuto alla conversione da automobili a motori aeronautici e viceversa. Ci fu un tentativo di rinascita agli inizi degli Anni Novanta grazie alla Carrozzeria Fissore, che portò alla creazione delle Isotta Fraschini T8 e T12, purtroppo abbandonate in seguito all’acquisto di Lamborghini da parte di Audi, che comportò la chiusura del progetto comune e alla bancarotta nello stesso anno.

La nuova società Isotta Fraschini Milano nata nel 2000 vede ora la partecipazione dell’imprenditore Franck Kanapet Yepes e dell’ex Maserati Alfredo Reboa, e i nuovi progetti includono la produzione di supercar elettriche e di una Le Mans Hypercar ufficializzata lo scorso ottobre 2022.

Grazie alle partnership con marchi come Bosch, Williams e Brembo la vettura si trova molto vicina alla produzione: dovrebbe dotarsi di un V6 da 3,0 litri con una coppia di turbocompressori e un sistema ibrido, per un massimo di 680 cavalli al fine di rispettare il regolamento ufficiale della classe Hypercar. Telaio e carrozzeria verranno realizzati in fibra di carbonio e altri materiali compositi leggeri, mentre il cambio dovrebbe essere a sette marce. I render li trovate allegati alla notizia, giusto per farvi un’idea di come dovrebbe apparire infine la nuova Isotta Fraschini. Riuscirà a competere contro colossi come Toyota, Scuderia Cameron Glickenhaus e Ferrari?

A proposito del Cavallino Rampante, ecco tutto ciò che dovete sapere sulla Ferrari 499P, nuova vettura che parteciperà alla 24 Ore di Le Mans.