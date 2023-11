Isotta Fraschini, ecco l'auto da gara per la strada: sfida alla Ferrari 499 Modificata

Il celebre marchio automobilistico italiano Isotta Fraschini, noto per la sua lunga storia, ha recentemente presentato la Tipo 6 LMH Strada, una variante stradale della sua Le Mans da 1.000 cavalli. Questo annuncio arriva come un fulmine a ciel sereno dal momento che il marchio non presentava un nuovo veicolo da molti anni.

La presentazione è avvenuta a Milano, vicino al luogo di nascita dell'azienda, a cui è seguito un "viaggio di dimostrazione" fino a Sanremo. Lo scopo era quello di mostrare la potenza di questa vettura ibrida attraverso varie condizioni stradali.

La Tipo 6 LMH Strada condivide molte caratteristiche con la versione da competizione, presentando una struttura in fibra di carbonio, sospensioni avanzate e un telaio robusto. Il motore è un V6 turbo da 3,0 litri affiancato da un motore elettrico, insieme generano una potenza totale di 1.020 CV. Con un peso di soli 999kg e un cambio sequenziale a sette velocità, l'auto può raggiungere una velocità massima di 380 km/h.

Ciò che attira l'attenzione è il gruppo di sospensioni: queste godono di un sistema a doppio braccio oscillante, ammortizzatori a cinque vie e una sospensione regolabile antirollio. In definitiva, questa vettura ibrida rappresenta un ritorno spettacolare per Isotta Fraschini nel mondo automobilistico.



