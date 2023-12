Islanda paradiso delle Tesla: a novembre la quota di mercato è stata del 50%

Sia chiaro, sono in circa 375mila gli abitanti dell'Islanda, ma i dati di vendita di Tesla fanno comunque paura. Basti pensare che per il mese di novembre 2023 la quota di mercato ha sfiorato il 50%, 18,6% se si prendono in considerazione i primi 11 mesi dell'anno.

Ripetiamo, la popolazione è ridotta, (meno degli abitanti di Bologna), ma in ogni caso i numeri fanno impressione, e soprattutto, fanno chiaramente capire come il nord Europa stia ormai giocando un'altra partita.

Basti pensare al paradiso delle auto elettriche, la Norvegia, ma anche a Svezia, Danimarca e Finlandia, altre nazioni dove le green vanno per la maggiore. Numeri che sono purtroppo lontanissimi da quelli di molte altre nazioni europee, a cominciare, ahinoi, dall'Italia, dove il mercato delle auto elettriche pesa solo per il 3,9%, ma anche la Spagna è un altro Paese che sta guardando con scetticismo alle vetture a batteria.

Tornando al caso islandese, a segnalarlo è stato Roland Pircher, analista del settore delle auto elettriche, nonché noto per i suoi grafici altamente esplicativi circa le vendite di Tesla nel mondo: “Qualche giorno fa ho riportato la quota di mercato di Tesla nel mese di novembre in tutti i Paesi per i quali dispongo di dati – ha scritto - ho mostrato l'Islanda con un'incredibile quota di mercato del 37,3%. Devo ammettere che ho commesso un errore. Ho calcolato la quota di mercato su tutti i veicoli venduti, non solo sulle autovetture. Quindi la quota di mercato reale è del 48,3%”.

Per quanto riguarda i numeri specifici del mercato di novembre, in Islanda sono state vendute in totale 1.297 auto (dati bestsellingcarsblog), con appunto la metà delle vetture commerciate che sono state a marchio Tesla, con una quota totale da inizio anno del 18,6 per cento, davanti a Toyota, Kia, Hyundai e Skoda.

L'auto più venduta il mese scorso è stata la Tesla Model Y, seguita dalla Polestar 3, dalla Toyota bZ4, la Hyundai Kona e la Tesla Model 3, tutte auto rigorosamente elettriche.