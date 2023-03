L'ipotetica Ferrari SF90 Versione Speciale torna a mostrarsi con un alettone enorme

Ferrari dovrebbe presentare quattro novità nel corso del 2023, e con novità non si intendono soltanto auto nuove ma anche versioni speciali di modelli già esistenti, e tra questi potrebbe esserci una SF90 Stradale più pepata, che è tornata a mostrarsi sulle strade, dove lo youtuber Varryx l’ha subito immortalata.

Nell’ultimo video pubblicato dallo youtuber nostrano possiamo vedere innanzitutto la Ferrari SF90 Stradale di Shmee, un altro famoso youtuber a tema automotive (Shmee ha mostrato anche la selvaggia Apollo Intensa Emozione), ma durante le riprese è apparso un prototipo in uscita dal cancelli della fabbrica di Maranello. Si tratta dell’ipotetica SF90 Versione Speciale già vista in altre occasioni, ma che di volta in volta si evolve in vista del suo debutto che speriamo non sia troppo distante.

L’elemento che attira maggiormente l’attenzione è senza dubbio l’imponente ala posteriore che svetta dal retrotreno della vettura, ma questo è soltanto la ciliegina sulla torta di un pacchetto aerodinamico completo che tocca ogni lato della vettura, e che prevede anche un’apertura sul cofano anteriore.

Inutile nascondere che ci si aspetta anche qualche ritocco a livello prestazionale sulla versione definitiva dell'auto, sebbene il powertrain della SF90 Stradale sia già capace di grandi cose, grazie al suo motore V8 accoppiato a tre motori elettrici che assieme toccano i 1.000 CV.