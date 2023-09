iPhone 15 Pro può aprire e chiudere la Tesla (e non solo) con il nuovo Action Button

Dallo scorso 22 settembre 2023 è possibile acquistare i nuovi iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, i nuovi smartphone di Apple che per la prima volta nella loro storia offrono un tasto personalizzabile. Ebbene questo tasto può diventare anche un perfetto telecomando per auto.

Il nuovo Action Button di Cupertino può essere configurato in diversi modi: Apple lo ha immaginato come scorciatoia per la fotocamera, come pulsante d’accensione della torcia e così via, esiste tuttavia la possibilità di sfruttare l’app Comandi per far fare al pulsante praticamente qualsiasi cosa. Per chi non conoscesse l’app Comandi di Apple: parliamo di un’applicazione potentissima che, attraverso la programmazione di azioni predefinite, può arrivare a fare diverse cose, anche controllare oggetti e automobili.

Sul web è ormai pieno di “scorciatoie” e suggerimenti per l’app Comandi, è possibile configurare azioni veloci con vetture Audi, BMW, Ford, Hyundai, Jaguar, Lexus, Volkswagen e - ovviamente - Tesla. Queste azioni si possono configurare su qualsiasi iPhone recente, per poi essere eseguite tramite l’app comandi o attraverso Siri con il controllo della voce. Il nuovo Action Button porta il tutto a un livello superiore, poiché con un semplice tocco è magari possibile avviare la climatizzazione dell’auto, aprire e chiudere le portiere e molto altro. Con le Tesla si può osare ancora di più: c’è chi ha configurato l’Action Button per avviare gli scherzi predefiniti di Tesla, simulando magari un peto all’interno della vettura (secondo Elon Musk le Tesla potranno scoreggiare a comando). Questo solo per dire che con un po’ di fantasia si può preparare il pulsante a fare di tutto...

Certo l’utilizzo dell’app Comandi non è sempre immediato, anzi, creare delle scorciatoie che facciano dialogare l’auto e lo smartphone può essere talvolta anche complicato, sul web trovate in ogni caso guide dettagliate passo-passo al fine di creare la vostra azione predefinita che preferite - anche senza avere l’ultimo Action Button.